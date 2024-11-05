Cambiar Ciudad
NO es cierto que hay “fraude masivo” en Philadelphia, como denunció sin pruebas Donald Trump en redes sociales

El candidato republicano no presentó en Truth Social evidencias de lo que escribió: ni el supuesto tipo de trampa, ni de dónde obtuvo los supuestos datos.

WhatsApp Image 2021-01-09 at 4.30.42 PM.jpeg
Por:
Dayimar Ayala Altuve.
El candidato republicano también denunció un supuesto fraude en Pensilvania en 2020.
El candidato republicano también denunció un supuesto fraude en Pensilvania en 2020.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (Arte) / iStock / Captura de Truth.

Es falso que en Philadelphia haya denuncias de “fraude masivo”, como escribió en redes sociales el candidato republicano, Donald Trump. Las autoridades del estado de Pensilvania desmintieron esa afirmación. Además, Trump no presentó evidencias de lo que dijo: ni el supuesto tipo de fraude, ni de dónde obtuvo los supuestos datos.

Pensilvania es un estado clave en esta noche electoral, ya que está entre los llamados estados péndulo, y aporta 19 votos electorales. Días antes de la noche electoral, el republicano había denunciado también un supuesto fraude en ese estado.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Las autoridades respondieron

Dos horas antes de que empezaran a cerrar las urnas en la zona ET, Trump escribió en Truth Social, su red social: “Se habla mucho de trampas masivas en Filadelfia. ¡¡¡Viene la policía!!!”.

Seth Bluestein, comisionado de la ciudad de Philadelphia, respondió en X (antes Twitter) a la falsedad de Trump: “Esta acusación no tiene nada de cierto. Es otro ejemplo de desinformación. En Philadelphia, votar ha sido seguro y sin riesgos”. Además, agregó que ha estado en contacto con el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) para responder los informes.

Trump añadió en su publicación la mención: “Viene la policía”. Sin embargo,un portavoz del Departamento de Policía de Philadelphia dijo a Fortune que el departamento “no estaba al tanto de nada en este momento [6:46pm ET de la publicación del artículo]”.

En 2020 también apuntó a Pensilvania

En 2020, entonces como candidato a la reelección, Trump también puso en duda el sistema de votación y una semana después de las elecciones quiso invalidar 2.6 millones de votos por correo en Pensilvania alegando que la ley estatal para ampliar esa modalidad del voto era ilegal, porque requería una enmienda constitucional. Finalmente, la Corte Suprema Estatal rechazó la demanda.

En 2020, Joe Biden ganó en Pensilvania por estrecho margen.

Conclusión

Es falso que en Philadelphia haya denuncias de “fraude masivo”, como escribió en Truth Social el candidato republicano, Donald Trump sin facilitar ningún tipo de evidencia. Seth Bluestein, comisionado de la ciudad de Philadelphia, respondió en X (antes Twitter) ala falsedad de Trump, diciendo que era una desinformación y que votar en la ciudad es seguro y sin riesgos. Sobre el señalamiento de que “viene la policía”, que también escribió en su posteo, un portavoz del Departamento de Policía de Filadelfia dijo a Fortune que el organismo “no estaba al tanto de nada en este momento". Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

elDetectorFalsoNo hay evidenciaDonald TrumpPensilvania Elecciones en Estados Unidos 2024Elecciones 2024Desinformación PhiladelphiaVotación Philadelphia

