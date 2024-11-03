Es falso que las “máquinas de votación” en Kentucky “nunca” permiten seleccionar a Donald Trump: ese video muestra un error puntual que se solventó

La persona del video que circula en redes, pudo después emitir su voto que, según ella misma, era correcto.

Es falso que las máquinas de votación en Kentucky , específicamente en el condado de Laurel, no permitan “nunca” seleccionar a Donald Trump en la votación anticipada, que se mantiene hasta este sábado 2 de noviembre de 2024, o que sea una muestra de “fraude”, según usuarios de redes sociales.

PUBLICIDAD

La afirmación en decenas de publicaciones en Facebook e Instagram está acompañada de un video en el que se ve una pantalla con las opciones presidenciales (Trump - Vance / Harris - Walz), un usuario que marca, en repetidas ocasiones la opción republicana, y pareciera que la máquina no lo permite. Finalmente, en otro intento, al presionar sobre la opción Trump - Vance, se marca resaltado en verde la opción Harris - Walz. La persona marca en diferentes espacios de la pantalla, una vez entre la selección de presidente y vicepresidente y una que no se logra distinguir a la izquierda, y no específicamente en el recuadro dispuesto para la opción presidencial - vicepresidencial.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



Esa situación, que pasó en el condado Laurel, fue considerada por las autoridades electorales como un hecho aislado que no se pudo volver a replicar, y no representa alguna muestra de fraude, como afirman falsamente en redes sociales.

Fue un error puntual y las autoridades garantizan elecciones precisas y seguras

“Se descubre otro fraude ahora en Kentucky con las maquinitas…Una persona intenta votar por Donald Trump en varios intentos y nunca puede seleccionarlo. Al quinto intento sale seleccionada automáticamente Kamala Harris..”, se escucha en un video que toma como referencia una grabación del hecho. Circulan otras afirmaciones similares, igualmente, haciendo referencia al supuesto fraude.

PUBLICIDAD

Una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens , a partir de una captura de pantalla del video que circula en redes sociales, nos llevó, entre varios resultados, a un artículo en WDRB , una televisora de noticias locales en Kentucky, El texto informó el 31 de octubre de 2024 que un video viral mostraba “una máquina de votación que funcionó mal en el condado Laurel”.

“El secretario del condado de Laurel, Tony Brown, dijo que la Oficina del Fiscal General vino a investigar y descubrió que tomó varios minutos recrear la situación y luego no pudieron lograr que sucediera nuevamente. Ese dispositivo ya está nuevamente en servicio y el empleado dijo que no ha detectado más problemas. Dijo que el votante que publicó el vídeo logró emitir su voto correcto”, se lee en WDBR .

En la página de Facebook del secretario del condado Laurel , hay una explicación publicada el 31 de octubre de 2024 sobre el hecho con el dispositivo electoral. El funcionario aclara que no es una máquina de votación, sino un dispositivo de marcado de papeletas, y que está preparado para que el votante toque dentro de toda la caja el nombre de los candidatos.

Brown lamentó en la publicación el suceso , y dijo que “no hubo ninguna reclamación previa de problemas con el dispositivo, y ninguno desde que volvió a entrar en servicio”.

“La votante que publicó el vídeo emitió su voto, que según ella era correcto”, aclaró, y aseguró que se esfuerzan “por tener elecciones precisas, seguras y seguras”.

Una publicación del 1 de noviembre de 2024, en la misma página de Facebook, explica cómo funciona el dispositivo de marcado de papeletas.

PUBLICIDAD

Rusell Coleman, fiscal general de Kentucky, publicó en X (antes Twitter) una explicación sobre el suceso en Laurel. Dijo que respondieron rápidamente a la denuncia: “Los detectives se pusieron en contacto con el secretario del condado y recomendaron que cambiaran la máquina de votación. Todos los votantes de Kentucky pueden tener confianza en que nuestras elecciones son seguras y cualquier problema potencial se abordará rápidamente”.

Conclusión

Es falso que las máquinas de votación en Kentucky “nunca” permiten seleccionar a Donald Trump o que eso sea una “muestra de fraude”, como afirman decenas de videos en Facebook e Instagram. Fue un error puntual con el dispositivo de marcado de papeletas en el condado de Laurel, preparado para que el votante toque dentro de toda la caja donde aparecen los candidatos escogidos, y no se pudo replicar el error cuando intervinieron funcionarios electorales de la oficina del secretario del condado, ni de la oficina del fiscal general de Kentucky. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD