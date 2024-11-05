Tres falsedades que NO debes creer sobre quiénes pueden y no pueden votar en las presidenciales de este 5 de noviembre

Este es un repaso sobre las narrativas que circulan en redes sociales sobre el voto.

Aunque en cada elección presidencial se recuerda, por ejemplo, que los inmigrantes indocumentados NO pueden votar , en redes sociales y en la conversación política se vuelve a poner el tema sobre la mesa.

Desde elDetector presentamos un repaso por las falsedades que se dicen sobre quiénes pueden o no votar este martes.

“Los indocumentados pueden votar”. FALSO.

Arizona y Pensilvania son estados claves en esta elección del 5 de noviembre, por ser dos de los “estados péndulos” ,es decir que no tienen una tendencia sólida hacia ninguno de los dos partidos. Antes de que iniciara la campaña, Arizona, Pensilvania y Texas fueron material de desinformación cuando en redes sociales circuló la falsedad de que “miles de indocumentados” estaban registrados para votar allí.

Las personas indocumentadas no están autorizadas a votar en elecciones federales , que son las que definen los cargos de presidente, vicepresidente y cargos del Congreso.

Los requisitos para votar en Estados Unidos en elecciones federales establecen que se debe ser ciudadano estadounidense, mayor de 18 años, o que los cumplirá el día de la elección, y estar inscrito para votar antes de la fecha límite que establecen los estados para el registro. La página en español del gobierno de Estados Unidos destaca que no pueden votar las personas que no tengan ciudadanía, incluidos los residentes permanentes (personas con green card).

En abril de 2024, Andrew Garber, experto del programa de democracia del Brennan Center For Justice, explicó a elDetector que si los no ciudadanos se registraran para votar sería fácil detectarlo y rectificarlo porque la ley federal exige que los funcionarios electorales realicen una revisión rutinaria de las listas de votantes y señalen cualquier registro inadecuado, si existiera.

“Los migrantes con parole pueden votar”. FALSO.

Los migrantes amparados con un permiso de permanencia temporal son otros de los grupos que no pueden votar en las elecciones presidenciales estadounidenses. Esta duda la respondimos tras llegarnos a través del chatbot de WhatsApp de elDetector (haz clic aquí para chatear con nosotros y enviarnos lo que quieras que verifiquemos).

Como ya explicamos más arriba, está prohibido que personas no ciudadanas estadounidenses voten en elecciones federales como la de este 5 de noviembre.

Los requisitos para votar incluyen ser ciudadano estadounidense de nacimiento o naturalizado, tener al menos 18 años, cumplir con los requisitos de residencia según el estado en el que resida y estar inscrito para votar antes de la fecha establecida por el estado de su residencia, que varía según el lugar. El único estado que no requiere registro para votar es Dakota del Norte.

Si bien los migrantes que cruzan la frontera pueden ser eventualmente elegibles para votar, esto solo es posible si cumplen con los requisitos previamente establecidos, como obtener la ciudadanía. Generalmente, convertirse en ciudadano requiere haber sido residente por cinco años, aunque en algunos casos solo se necesitan tres años. Las personas que sirven en la milicia y sus familiares pueden obtener la ciudadanía en menos tiempo.

“Los ciudadanos estadounidenses en el extranjero no pueden votar”. FALSO.

Los ciudadanos estadounidenses en el extranjero sí pueden votar, a diferencia de lo que nos consultaron al chatbot de elDetector (nos puedes enviar lo que quieras que verifiquemos aquí) semanas antes del 5 de noviembre. Dos millones de estadounidenses que residen en el extrajero (ciudadanos y miembros del servicio militar) pueden ejercer su voto mediante un programa gubernamental.

Una legislación aprobada hace más de 30 años garantiza ese derecho.

Los ciudadanos estadounidenses en el extranjero tenían oportunidad de enviar su voto en ausencia, a través del Programa Federal de Asistencia Electoral ( FVAP, por sus siglas en inglés) hasta el 21 de octubre de 2024, como ya habíamos verificado en elDetector .

