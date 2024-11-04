Cambiar Ciudad
Kamala Harris

Resultados de las elecciones en EEUU 2024 | El mapa electoral con los ganadores por estado

Estos son los resultados de las elecciones en EEUU. Mira aquí cómo se va dibujando el mapa de los votos en Colegio Electoral según los van ganando la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, en tiempo real. Así como las carreras para el Congreso, gobernadores y las principales propuestas por estado.

Video Donald Trump gana en Pensilvania y suma victorias en tres 'estados péndulo'
  • Donald Trump luce sólido en los estados clave tras ser proyectado como ganador en Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania. En las proyecciones de los otros cuatro va adelante por hasta tres puntos de diferencia. Algunos medios le dan un amplio chance de ganar las elecciones.
  • En un discurso ante sus seguidores en el Centro de Convenciones de West Palm Beach, Trump se declaró ganador.
  • El recuento del desempeño de los candidatos es así: Las proyecciones de The Associated Press hasta el momento dan ganadora a Kamala Harris en Vermont, Connecticut, Maryland, Massachussetts, Nueva York, Rhode Island, Colorado, Minnesota, Washington DC, el Distrito 1 de Maine, California, el estado de Washington, Oregon, Nuevo México, Virginia, Hawaii, el Distrito 1 de Nebraska, New Hampshire. Donald Trump se impone en Kentucky, Indiana, West Virginia, Alabama, Oklahoma, Mississippi, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Florida, Iowa, Idaho, Carolina del Norte, el Distrito 2 de Nebraska, Distrito 2 de Maine y Georgia.
  • En otro desempeño categórico, los republicanos retomaron el control del Senado, lo que confirma las predicciones que se hicieron sobre lo difícil que sería para los demócratas mantener su débil mayoría.
  • En la pelea por el control de la Cámara de Representantes, todavía no hay un claro ganador.
  • Los votantes de Florida aún votando mayoritariamente (57% y 55% respectivamente) no lograron llegar al 60% necesario para proteger el derecho al aborto y legalizar el uso recreativo de la marihuana. Sin embargo, en otros seis estados se aprobaron medidas para la protección del aborto.
Ve aquí nuestra cobertura en vivo.


