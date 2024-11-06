Trump arrasa en las elecciones de EEUU y gana incluso el voto popular, el primer republicano en 20 años en lograrlo

Donald Trump ganó las elecciones en Estados Unidos de una forma tan contundente que su victoria estaba confirmada ya en la madrugada de este miércoles, mucho antes de lo que se había pronosticado que sucedería cuando se esperaban resultados más cerrados en los estados péndulo.

Además, el republicano también se impuso en el voto popular, o al menos eso reflejan los números más actualizados de las proyecciones: Trump con casi 72 millones de votos y Harris con casi 67 millones, algo que no es imprescindible para lograr el triunfo en el peculiar sistema electoral estadounidense de Colegio Electoral, pero que es simbólicamente importante. Y aún más si se tiene en cuenta que no lo conseguía un candidato republicano desde George W. Bush hace dos décadas.

En el momento en que el expresidente salió a cantar victoria, antes de las tres de la mañana, cuando de los grandes medios solo Fox News le deba como ganador, el expresidente ya contaba con una clara venyaja en los números. Para este miércoles en la tarde el virtual presidente electo tenía 71.8 millones (51.0%) frente a los 66.9 millones de Kamala Harris (47.5%).

Es una revancha para Trump quien, cuando ganó la presidencia en 2016, Trump perdió el voto popular. Lo mismo que le pasó, por supuesto, en 2020, cuando salió derrotado ante el presidente Joe Biden en 2020.

Esto, sumado a que se hizo también con los siete estados considerados en disputa antes del martes, incluidos todos y cada uno de los del “muro azul”, da una idea de la dimensión de la contundencia de la victoria.

Hay que buscar con lupa los condados en que Trump no creciera, incluidos todos los barrios de Nueva York, como apunta Masha Gessen, columnista del The New York Times: "Tenemos que dejar de pensar en que el país está dividido por la mitad y empezara a entender que el país está siendo dominado por las políticas trumpistas o, tal vez más preciso, un afecto trumpista".

Cuándo fue la última vez que un republicano ganó el voto popular

En Fox News, Jason Chaffetz escribió que "nadie esperaba que el expresidente Donald Trump fuera capaz de recrear la magia de 2016 con esta sorprendente victoria".

Pero lo cierto, es que lo sucedido el martes va más allá, porque aquel año Trump no ganó el voto popular, reabriendo entonces el debate sobre una de las características más criticadas del sistema electoral estadounidense: que se pueda ganar la presidencia sin ser quien obtiene más votos.

Esto porque a la Casa Blanca llega quien obtenga más votos en el Colegio Electoral y estos los reparten los estados y, con las excepciones de Maine y Nebraska, por un sistema en que el ganador allí se los lleva todos los votos.

Como los demócratas ganan tradicionalmente en los más poblados, venía siendo ya normal que sumaran más votos en total. Pero los republicanos no han dejado de ser competitivos en el sistema del Colegio Electoral por tener sus apoyos más repartidos.

Por eso, antes del martes se hablaba de siete estados clave y de la importancia de Pensilvania o, en menor medida, Georgia, que repartían 19 y 16 votos en el Colegio Electoral.

Republican Presidential nominee former President Donald Trump holds hands with former first lady Melania Trump after speaking to supporters at the Palm Beach County Convention Center during an election night watch party, Wednesday, Nov. 6, 2024, in West Palm Beach, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky) Imagen Lynne Sladky/AP



La última vez que un republicano ganó tanto el Colegio Electoral como el voto popular fue en las elecciones de 2004, cuando Bush hijo tuvo el 50.73% de los sufragios al imponerse a John Kerry. Ya en 2000, había obtenido su primer mandato tras, por supuesto, ganar el Colegio Electoral, pero perder la votación popular contra el entonces vicepresidente Al Gore.

En 2008 y 2012, las elecciones las ganó Barack Obama y, en 2016, con Trump, volvió a pasar: la ex secretaria de Estado, ex primera dama y exsenadora Clinton tuvo casi tres millones de votos más que el republicano, pero no la llave a la Casa Blanca.

Trump se unió así a la lista de presidentes que habían perdido el voto popular: John Quincy Adams (1824), Rutherford B. Hayes (1876), Benjamin Harrison (1888) y el mencionado George W. Bush en 2000.

En ese momento, el republicano alegó que era porque él hacía la campaña adecuada para ganar el Colegio Electoral y no el voto popular. Ahora, le quedó la satisfacción de haberse alzado con ambos.

