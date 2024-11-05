Cambiar Ciudad
Esa foto NO muestra la votación de Donald Trump y su esposa Melania este 5 de noviembre: es de 2016

En Facebook circula esta noche electoral una fotografía que no es actual. El republicano y su esposa lucieron distintos al ir a sufragar en Palm Beach, Florida. Así lo verificamos.

Dayimar Ayala Altuve.
Este 2024, el republicano fue a votar con una gorra roja en la que se leía “Make America Great Again”.
Imagen Arlene Fioravanti Müller / Captura de Facebook.

Es falso que una fotografía que circula en Facebook, en la que se ve al expresidente y candidato republicano, Donald Trump, viendo el proceso de votación de su esposa, Melania Trump, sea del momento en que ambos sufragaron este 5 de noviembre de 2024. La imagen está fuera de contexto, porque es de su votación en 2016, cuando fue electo presidente.

Una fotografía de hace ocho años

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, hallamos, entre varios resultados, distintos artículos de prensa on line que informan sobre la votación de 2016 del republicano, precisamente porque el gesto de ver a su lado izquierdo, donde votaba su esposa, se hizo viral.

Un artículo de BBC Mundo del 8 de noviembre de 2016, hace ocho años, tiene la misma fotografía que circula este 5 de noviembre en Facebook. “Fue apenas un segundo y es probable que las intenciones del candidato no hayan sido las de controlar a Melania. En parte, porque divulgar el voto o supervisar el voto ajeno es ilegal en Estados Unidos”, explica el medio londinense.

Un artículo de CNBC del 8 de noviembre de 2016 detalla que la fotografía fue blanco de bromas en Internet.

El voto 2024 de Trump

Este 5 de noviembre de 2024, Trump votó en Florida y lo hizo vestido de chaqueta azul, camisa blanca, sin corbata, con una gorra roja con su icónico mensaje “Make America Great Again”. Por su parte, Melania lució un vestido negro de puntos blancos y lentes de sol. Ambos muy distintos a cómo lucieron hace ocho años.

Izquierda: Fotografía votación 2016 / Derecha: Fotografía votación 2024.
Imagen Captura de pantalla de Facebook / Chip Somodevilla - Getty Images.

Conclusión

Es falso que una fotografía que circula en Facebook, en la que se ve al expresidente y candidato republicano, Donald Trump, viendo el proceso de votación de su esposa, Melania Trump, sea del momento en que sufragaron este 5 de noviembre de 2024. La imagen está fuera de contexto porque es de su votación de 2016, cuando fue electo presidente. Hallamos la fotografía original con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

