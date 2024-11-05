Esa foto NO muestra la votación de Donald Trump y su esposa Melania este 5 de noviembre: es de 2016

Este 2024, el republicano fue a votar con una gorra roja en la que se leía “Make America Great Again”.

Es falso que una fotografía que circula en Facebook, en la que se ve al expresidente y candidato republicano, Donald Trump, viendo el proceso de votación de su esposa, Melania Trump, sea del momento en que ambos sufragaron este 5 de noviembre de 2024. La imagen está fuera de contexto, porque es de su votación en 2016, cuando fue electo presidente.



“Parece que Melania, esposa de Donald Trump, votó por Kamala Harris”, se lee en una publicación de Facebook, acompañada de una fotografía en la que se ve al candidato republicano vistiendo traje negro, corbata azul, y a su esposa con chaqueta color caqui; ambos detrás de parabanes en los que se lee “Vote”. Detrás de ellos hay dos hombres vestidos de traje y una pared amarilla.

La afirmación sobre el voto de Melania Trump es inverificable, pero la fotografía no es actual. Este 5 de noviembre, el candidato republicano y su esposa votaron en Palm Beach, Florida .

Una fotografía de hace ocho años

Con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, hallamos, entre varios resultados, distintos artículos de prensa on line que informan sobre la votación de 2016 del republicano, precisamente porque el gesto de ver a su lado izquierdo, donde votaba su esposa, se hizo viral.

Un artículo de BBC Mundo del 8 de noviembre de 2016, hace ocho años, tiene la misma fotografía que circula este 5 de noviembre en Facebook. “Fue apenas un segundo y es probable que las intenciones del candidato no hayan sido las de controlar a Melania. En parte, porque divulgar el voto o supervisar el voto ajeno es ilegal en Estados Unidos”, explica el medio londinense.

Un artículo de CNBC del 8 de noviembre de 2016 detalla que la fotografía fue blanco de bromas en Internet.

El voto 2024 de Trump

Este 5 de noviembre de 2024, Trump votó en Florida y lo hizo vestido de chaqueta azul, camisa blanca, sin corbata, con una gorra roja con su icónico mensaje “Make America Great Again”. Por su parte, Melania lució un vestido negro de puntos blancos y lentes de sol. Ambos muy distintos a cómo lucieron hace ocho años.

Izquierda: Fotografía votación 2016 / Derecha: Fotografía votación 2024. Imagen Captura de pantalla de Facebook / Chip Somodevilla - Getty Images.

Conclusión

Es falso que una fotografía que circula en Facebook, en la que se ve al expresidente y candidato republicano, Donald Trump, viendo el proceso de votación de su esposa, Melania Trump, sea del momento en que sufragaron este 5 de noviembre de 2024. La imagen está fuera de contexto porque es de su votación de 2016, cuando fue electo presidente. Hallamos la fotografía original con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

