Es falso que las máquinas de votación en California muestren a Donald Trump en una pantalla secundaria y no en la principal para evitar que sea votado

Las posiciones en las que aparecen los candidatos van rotando según el distrito donde estén. <br>

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que las máquinas de votación en California no muestran al candidato republicano a las presidenciales, Donald Trump, en la pantalla principal sino que hay buscarlo en una pantalla secundaria para poder votar por él. Algunos usuarios sugieren que con dicha estrategia se está haciendo trampa, pero eso es falso. De acuerdo con la ley de California, se realiza un sorteo aleatorio que determina el orden de los nombres de los candidatos en la boleta y, además, las máquinas de votación deben de poder rotar los nombres de distrito en distrito.

PUBLICIDAD

“Última hora: El nombre de Donald Trump no aparece en la primera pantalla como opción en las máquinas de votación en California donde gobiernan los izquierdistas. Tienes que hacer clic en 'más' opciones para poder votar por él. Los comunistas ya empiezan con sus trampas”, dice una publicación compartida en X, antes Twitter, que incluye la fotografía de lo que parece ser la pantalla principal de una máquina de votación.

En la foto aparecen cuatro opciones: La primera muestra a la demócrata Kamala Harris y a su compañero de fórmula Tim Walz; la segunda a Robert F. Kennedy Jr y a Nicole Shanahan del Partido independiente Americano; la tercera a Chase Oliver y a Mike Ter Maat , del Partido Libertario; y la cuarta a Jill Stein y a Rudolph Ware del Partido Verde. Abajo aparece un botón en negro que dice “más” y abajo de este otros dos botones: uno que dice “atrás” y otro que dice “siguiente”.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

El orden en el que aparecen los candidatos es aleatorio por ley

Desde elDetector consultamos la ley del estado de California y encontramos que la misma prohíbe usar un sistema de votación en las elecciones a menos que esté certificado por el Secretario de Estado. El texto oficial también menciona los requisitos para las máquinas de votación y exige que todas deben poder rotar el orden de los candidatos en la boleta.

PUBLICIDAD

En una búsqueda en la web de la Secretaria de Estado de California , Shirley Nash Weber, se señala que 82 días antes de una elección, el secretario o secretaria realiza un sorteo aleatorio de letras que determina el "alfabeto aleatorio" para el orden de los nombres de los candidatos en la boleta.

Posteriormente, se rota el orden según los distritos de la Asamblea Estatal de California, comenzando con el Distrito 1, donde los nombres se ordenan según el alfabeto aleatorio. En el Distrito 2, el candidato que apareció primero en el Distrito 1 pasa al final de la lista, y los demás candidatos suben un lugar. Este proceso se repite en los 80 distritos, lo que permite que cada candidato tenga varias oportunidades de aparecer en la parte superior de la boleta.

El 15 de agosto de 2024, la secretaria Weber realizó el sorteo para determinar el orden de los candidatos en la boleta para la elección presidencial del 5 de noviembre. El orden aleatorio de las letras fue: IFLTDEHQMJGAYRPCBVXKUNOWSZ, lo que colocó a los cinco candidatos presidenciales en este orden: Trump, Harris, Kennedy, Oliver y Stein.

Tomando en cuenta lo anterior, en la imagen que ha circulado en redes el orden que se ve es el establecido en el sorteo. Considerando que las posiciones de los candidatos van rotando dependiendo del distrito, Trump estuvo en primer lugar en un distrito, en el siguiente (el que aparece en la foto) pasó a la última posición dejando a Harris en la primera y en los siguientes distritos fue subiendo de posición al igual que los otros candidatos.

Las máquinas solo muestran cuatro opciones por página

El 30 de octubre, el Oficial del Registro Civil del Condado de Los Ángeles, encargado de llevar a cabo las elecciones, explicó en X que el dispositivo de marcado de boletas (BMD, por sus siglas en inglés) de un condado muestra cuatro selecciones en cada pantalla. “Si alguna contienda tiene más de cuatro selecciones, una notificación indica a los votantes que hagan clic en ‘MÁS’ para ver todas las opciones”, dijo la autoridad.

PUBLICIDAD

También reiteró que “el orden de presentación de los candidatos presidenciales rota por distrito después de una clasificación alfa aleatoria inicial”. Después agregó: “No existen problemas con el BMD ni con el orden de las papeletas, y la desinformación de este tipo puede erosionar la confianza en el proceso”.

Conclusión

Es falso que las máquinas de votación en California ubiquen a Donald Trump en una pantalla secundaria en lugar de en la pantalla principal para evitar que sea votado, como sugieren algunas publicaciones en redes sociales. La ley del estado de California establece que el Secretario del Estado debe realizar un sorteo aleatorio de letras para determinar el orden de los nombres de los candidatos en la boleta y, posteriormente, los nombres rotan dependiendo del distrito de la Asamblea Estatal de California en el que se encuentra el votante. Autoridades expresaron que no había problemas con las máquinas de votaciones ni con las papeletas. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD