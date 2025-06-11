Trump hizo afirmaciones falsas, sin evidencias y descontextualizadas ante militares en Fort Bragg sobre las protestas en Los Ángeles

Trump volvió sobre falsedades ya desmentidas, como que venció en las elecciones presidenciales de 2020.

Por ejemplo, señaló a las autoridades locales de “pagar” a los “alborotadores” y dijo que los manifestantes llevaron “ladrillos rojos” para lanzar a la policía, sin aportar ninguna evidencia.

También afirmó que las protestas buscan “continuar una invasión extranjera” a Estados Unidos, que –según el mandatario– ha estado ocurriendo por la “política de fronteras abiertas” de su antecesor, Joe Biden.

El presidente repitió una serie de afirmaciones falsas sobre otros temas, que verificamos a continuación.

“Lo que están presenciando en California [específicamente en Los Ángeles] es un ataque descarado a la paz, el orden público y la soberanía nacional”. FALTA CONTEXTO.

El presidente omitió el contexto de que las manifestaciones en Los Ángeles, California, iniciaron el pasado 6 de junio de 2025 como consecuencia de las redadas migratorias por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en varios lugares de trabajo, dentro de esta ciudad santuario ( que son más benévolas con los inmigrantes ), y que es una de las más grandes de Estados Unidos . Redadas aprobadas por sus políticas anti inmigración.

El director del programa de veeduría de la defensa de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Adam Isacson , declaró a Univision Noticias que el manejo de la administración Trump del malestar social en California " huele a pretexto " y que estas manifestaciones, en su opinión, "podría utilizarlas la Casa Blanca para justificar un uso aún mayor de la fuerza, si no limitar el ejercicio de la libertad de expresión o detener a sus opositores políticos. Es así de grave".

Aunque autoridades de Los Ángeles como la alcaldesa, Karen Bass; y la policía local han calificado algunas de las acciones – como los saqueos y daños a los comercios – de ser actos vandálicos , se diferencian de la afirmación del presidente Trump de que está ocurriendo un “ataque descarado a la paz, el orden público y la soberanía nacional”.

Trump dice que los actos violentos en Los Ángeles tienen “el objetivo de continuar una invasión extranjera de nuestro país” y vincula esto con una supuesta “política de fronteras abiertas”. FALSO.

El presidente apuntó también que los disturbios en Los Ángeles son “perpetrados por alborotadores que portan banderas extranjeras con el objetivo de continuar una invasión extranjera en nuestro país” y vinculó este señalamiento con los “millones de personas a las que les fue permitido venir a nuestro país totalmente sin verificarlas ni vetarlas” debido a una supuesta “política de fronteras abiertas”, que –como hemos chequeado numerosas veces en elDetector– en realidad no ha existido.

Si bien los cuerpos de seguridad, como el Departamento de Policía de Los Ángeles , dan reportes diarios de los daños en la ciudad, no hallamos un desglose de la nacionalidad de los manifestantes, o de sus “objetivos”.

Pero, en todo caso, no se podría “continuar una invasión extranjera” que simplemente forma parte del discurso antiinmigración de Trump, junto con la afirmación falsa de que en el gobierno de Joe Biden, hubo una “política de fronteras abiertas”, cuando no fue así.

Como se refleja en los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), millones de personas fueron detenidas por las autoridades en su intento de entrar a Estados Unidos sin documentos durante la administración Biden (enero 2021- enero 2025).

“En Los Ángeles, el gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles son incompetentes y pagaron a alborotadores, agitadores e insurrectos”. NO HAY EVIDENCIAS.

Más allá de la opinión del presidente sobre el trabajo tanto de Gavin Newsom como de Karen Bass, no hay evidencias que respalden su afirmación de que estos estén pagando a la gente que está saliendo a las calles a protestar por las políticas antiinmigración y las redadas de ICE en Los Ángeles. El mandatario tampoco las aportó durante su discurso en Fort Bragg.

El jefe de la policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, diferenció a los manifestantes pacíficos de los “anarquistas” que generan caos y sugirió que puede haber personas entre la multitud que se dedican a ir de una situación de “disturbios civiles a otra”, según esta nota de Los Angeles Times. Sin embargo, en ningún caso se han aportado pruebas de que sean pagados desde el gobierno estatal o local.

Respecto a las afirmaciones de “conspiración criminal”, el FBI anunció que “investigará cualquier esfuerzo organizado para crear caos en Los Ángeles”.

“Están rompiéndolas [las aceras] porque les quitaron los ladrillos. Vinieron con ladrillos, ladrillos rojos que podían lanzar a nuestros militares y a la policía en LA”, dijo Trump sobre los manifestantes en Los Ángeles. NO HAY EVIDENCIAS.

Si bien se han publicado algunas imágenes de manifestantes rompiendo objetos en las aceras para lanzar restos de concreto a las fuerzas del orden, no hay evidencias de que las personas que están protestando hubieran llegado “con ladrillos” para lanzar a los agentes, como afirmó Trump.

Esta afirmación ha circulado anteriormente en el marco de grandes protestas y ha sido descartada en distintas ocasiones . Incluso en 2020 –durante el primer gobierno del republicano– la Casa Blanca fue desmentida tras publicar unas imágenes de bloques supuestamente apilados a propósito en zonas donde se estaban produciendo manifestaciones antirracistas tras la muerte de George Floyd.

“Parece que cada vez que hay una protesta, la vieja falsedad de los ‘lotes de ladrillos’ aparece en el momento preciso. Tú sabes cuál es, la de fotos o videos de ladrillos supuestamente dejados allí para fomentar los disturbios”, escribió en BlueSky el Social Media Lab de la Universidad Metropolitana de Toronto, el 9 de junio de 2025.

El post hace referencia a una publicación en X (antes Twitter), que verificamos en elDetector y que afirmaba falsamente que un lote de ladrillos rojos había sido puesto “cerca de las instalaciones de ICE para que militantes demócratas los usen contra sus agentes y personal”; cuando en realidad mostraba una foto genérica usada, al menos desde 2019, en un sitio web de materiales de construcción en Malasia.

Reiteró falsedades sobre frontera, inmigración, las elecciones de 2020 e ISIS

En su discurso de 52 minutos desde Fort Bragg , el mandatario abordó temas recurrentes en sus alocuciones, como, por ejemplo, el supuesto robo o amañamiento de las elecciones presidenciales de 2020, o que durante la era Biden había “fronteras abiertas” y que esto permitió el ingreso de vándalos y personas de centros de salud mental de otros países.

En cuanto a que durante el gobierno de Biden las fronteras del país estuvieron abiertas, es falso y lo hemos desmentido en múltiples ocasiones .

Trump volvió a repetir también el argumento de que en los cuatro años de Biden ingresaron en el país personas que habían salido de prisiones, instituciones mentales y líderes pandilleros. Como ya verificamos en su momento varias veces , no hay evidencias de tal cosa. El republicano, tampoco esta vez, presentó pruebas que apoyen tal acusación.

En su momento, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), dijo que “esas afirmaciones no están verificadas” y recordó que las personas que llegan por las fronteras son investigadas para confirmar sus antecedentes criminales.

Sobre su afirmación, de nuevo, de que ganó las elecciones presidenciales de 2020, y que estas fueron “robadas y amañadas” tampoco ofreció nada nuevo. Sigue siendo falso. El vencedor de esos comicios fue Joe Biden porque, como ya explicamos en elDetector, consiguió más votos de delegados electorales que Trump .

El mandatario también repitió otra afirmación no apegada a la verdad que ya habíamos verificado anteriormente : que durante su primer gobierno derrotó al Estado Islámico (ISIS) “en cuatro semanas”. Varios expertos nos habían explicado que la campaña contra el grupo yihadista fue lanzada en 2015 por el mandatario Barack Obama y ya había dado buenos frutos cuando Trump asumió por primera vez la presidencia en 2017. Aunque ISIS efectivamente perdió su último bastión durante el gobierno de Trump, en 2019.

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.