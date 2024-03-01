El discurso engañoso de Trump en la frontera: desde inmigración y criminalidad a Venezuela

En su visita a Eagle Pass, Trump estuvo acompañado por el gobernador de Texas, Greg Abbott.

Muro fronterizo, “invasión” de inmigrantes indocumentados, lo "bien" que estaba la zona de frontera durante su mandato y Venezuela. La visita de Donald Trump al área fronteriza texana de Eagle Pass el jueves concluyó con un discurso en el que el expresidente republicano volvió sobre sus afirmaciones engañosas o sin pruebas relacionadas con la inmigración.

En una jornada en la que el presidente Joe Biden también estuvo en la zona , pero no cerca, tanto el republicano como el demócrata, ambos aspirantes a la Casa Blanca, buscaron destacarse en la lucha contra la inmigración ilegal y la supuesta inseguridad que esta genera. Aquí verificamos desinformaciones que dijo Trump.

1. NO HAY EVIDENCIAS: “Estados Unidos está siendo invadido por el crimen migrante de Biden”.

Los datos disponibles hasta ahora no sustentan esta afirmación; de hecho, sugieren más bien que se trata de una narrativa falsa que enlaza con el discurso que ya Trump esgrimía en su campaña en 2016 de vincular sin pruebas la migración con la criminalidad.

El National Bureau of Economic Research publicó un estudio de 2023, con datos censales de 1850 a 2020, llevado a cabo por expertos de las universidades de Stanford, California en Davis, Northwestern y Princeton en el que se concluyó, como recogen en Factchequeado, que la tasa de encarcelamiento de inmigrantes es inferior a la de los nacidos en Estados Unidos desde 1870. Es decir, la excepción sería entre 1850 y 1870.

Según la investigación, los inmigrantes tienen un 30% menos de probabilidades de acabar en prisión. En otra parte del trabajo, en la que se comparan inmigrantes procedentes de México y Centroamérica con hombres blancos nacidos en EEUU, mayoría en el país, se apunta que las probabilidades de acabar en la cárcel son más altas comparadas con estos, pero menores si se comparan con estadounidenses blancos y negros.

Desde The New York Times facilitan otros trabajos en los que no queda claro que los inmigrantes, indocumentados o no, sean responsables de mayores actos de violencia en comparación con ciudadanos de Estados Unidos.

Por ejemplo, un análisis del vicepresidente de estudios de política económica y social del Instituto Cato, Alex Nowrasteh , concluyó que la tasa de condenas por homicidio entre los indocumentados en 2015 en Texas fue de 2.4 por cada 100,000 habitantes, frente a los 2.8 por cada 100,000 habitantes para los nacidos en el país.

Un reciente trabajo de The New York Times, destaca que la tasa general de delincuencia en Nueva York, a partir de estadísticas mensuales del Departamento de Policía, se mantuvo estable a pesar de la llegada de más de 170,000 inmigrantes desde abril de 2022, y que en algunas categorías específicas de crimen –como violaciones, asesinatos y tiroteos–, la tasa de delincuencia había incluso disminuido.

2. ENGAÑOSO: “Construimos 571 millas de muro fronterizo”.

Trump volvió a repetir esta afirmación engañosa. Como ya hemos verificado otras veces que el republicano ha dado esta cifra, con Trump en la Casa Blanca se construyeron 458 millas de muro ( 737.08 kilómetros), según el documento sobre el estado de su construcción publicado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el 22 de enero de 2021 , dos días después de que dejara la Casa Blanca.

Sin embargo, según ese documento, de esas 458 millas, en solo 85 ( 136.79 kilómetros) se levantó muro “en lugares donde antes no existían barreras”. En las restantes 373 millas ( 600.29 kilómetros ), se construyó donde ya había barreras “con diseños deteriorados y/o desfasados”.

México y Estados Unidos comparten 3,152 kilómetros de frontera ( 1,958.56 millas). Es decir, durante los cuatro años del mandato de Trump se trabajó en alrededor de un 23% del total de frontera compartida y solo se levantó muro nuevo en algo más de un 4% del total.

3. ENGAÑOSO: "Hace tres años teníamos la frontera más segura de la historia”.

Trump se refiere a 2020, su último año fiscal completo (del 30 de octubre de un año al 1 de septiembre del siguiente) en la Casa Blanca, cuando los encuentros en la frontera sur fueron 458,088 . Pero su afirmación es engañosa porque obvia un hecho importante: la pandemia del covid-19, por lo que no es posible hacer una comparación justa. Además, el número de detenciones e inadmisiones en la frontera con México de los años fiscales de 2018 (el primer año fiscal completo de Trump al frente de la Casa Blanca) y 2019 venían creciendo. De las 521,090 actuaciones de 2018 se pasó a los 977,509 en 2019 .

Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), en el año fiscal 2020 (octubre 2019 - septiembre 2020), último completo del republicano al mando del país, las fuerzas de seguridad fronterizas registraron un total de 646,822 encuentros .

Ese año fiscal estuvo marcado en materia de política migratoria por el cierre fronterizo ordenado por Trump dentro de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia del covid-19 y que entró en vigor el 21 de marzo de 2020 . El Título 42 invocado en esa decisión permitió al gobierno expulsar inmediatamente a extranjeros por razones de salud pública. Se mantuvo en vigencia hasta el 11 de mayo de 2023 . Es decir, Joe Biden también lo utilizó y los números de encuentros más abultados de lo que lleva de mandato, según el CBP, llegaron a los 3.2 millones en 2023 .

Sin embargo, como ya comentamos en Univision , y aparte de la recuperación de la normalidad tras la pandemia, la diferencia es que Trump utilizó esa normativa durante la pandemia para expandir su política de ‘tolerancia cero’ en materia migratoria. Biden, por su parte, buscó recuperar el debido proceso migratorio y, por ejemplo, en lugar de rechazar a cualquier persona buscando refugio, ordenó procesar a menores no acompañados (UAC) porque así lo establece la ley.

4. FALTA CONTEXTO: “Venezuela estaba en mal estado, ahora está en buena forma. De hecho, compramos su petróleo, si pueden creerlo”.

A la afirmación del expresidente republicano sobre la compra de crudo a Venezuela por parte de Estados Unidos le falta contexto pues aunque con el gobierno de Biden se ha vuelto a importar, se ha hecho en proporciones significativamente inferiores a lo importado en el pasado y en el marco de un acuerdo para tratar de impulsar elecciones libres en ese país.

Cuando Trump decidió en enero de 2019 sancionar a la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) , siendo el petróleo la principal fuente de ingresos de Venezuela, las importaciones de crudo a Estados Unidos desde el país suramericano se detuvieron, como consta en los informes de la Administración de Información Energética de EEUU (EIA, por sus siglas en inglés).

Desde julio de ese 2019 hasta diciembre de 2022 no llegó ni una gota de crudo venezolano a Estados Unidos. Sin embargo, tanto en 2017 como en 2018, con Trump en el poder, se importaron mensualmente un promedio de 20.5 millones de barriles de petróleo (Mbp) en el primero de esos años y 17.8 Mbp en el segundo.

En 2017 las importaciones mensuales totales de petróleo a Estados Unidos, siempre según la EIA, fueron en promedio de 242,4 Mbp , por los que esos 20.5 Mbp de Venezuela supusieron un 8.5% de ese total. En 2018 fueron de un promedio mensual de 236.3 Mbp . Los 17.8 Mbp importados desde el país caribeño conformaron un 7.5% del total.

Según los últimos datos disponibles de la EIA, Estados Unidos importó nuevamente crudo de Venezuela en 2023, bajo el mandato de Biden, a un promedio mensual de 4 Mbp. Con el mínimo en 1.2 Mbp en enero y el pico en mayo, con 5.7 Mbp. Durante ese 2023, el volumen total de importación de petróleo a Estados Unidos era de alrededor de 197 Mbp mensuales . Es decir, la aportación venezolana fue de alrededor del 2 % del total.

En octubre de 2023, como contamos en Univision , el gobierno de Biden decidió suspender temporalmente algunas sanciones contra el sector gasístico, petrolero y minero de Venezuela tras el acuerdo al que se se llegó entre el grupo opositor venezolano Plataforma Unitaria Democrática y los representantes del mandatario de ese país, Nicolás Maduro, en Barbados para celebrar unas elecciones presidenciales justas en el segundo trimestre de 2024, incluyendo la observación internacional.

Varias de esas sanciones se reactivaron el 29 de enero pasado por la decisión del gobierno de Maduro de inhabilitar a María Corina Machado, principal líder de la oposición venezolana. No afectan al petróleo, pero agencias como Reuters advierten que este sector puede ser el siguiente en volver a ser penalizado.

Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.