Cómo Trump usa las protestas en Los Ángeles para justificar una agresiva agenda política y migratoria

Video Trump amenaza con enviar marines a las protestas en Los Ángeles

El fin de semana, tras un par de días de manifestaciones —varias de ellas violentas— contra las redadas migratorias de ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas, por sus siglas en inglés) en Los Ángeles, el presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2,000 miembros de la Guardia Nacional para hacer frente a lo que llamó "insurrectos".

Esta intervención de Trump y el gobierno federal ha generado críticas del gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom; de las autoridades del estado y la ciudad de Los Ángeles, de expertos en defensa y seguridad, y hasta llamados a reducir la tensión por parte de Naciones Unidas.

Pero en lugar de desescalar, para la noche del lunes se confirmó que el Pentágono desplegaría 700 infantes de Marina en Los Ángeles, y que se enviarían otros 2,000 miembros de la Guardia Nacional.

La situación que se vive en California es tan inédita que la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió "desescalar" la situación para "no ver una mayor militarización de la situación", una declaración muy similar a la que suele dirigir la organización a partes del mundo menos estable.

Un "pretexto" de Trump para el uso de la fuerza

El director del programa de veeduría de la defensa de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Adam Isacson, declaró a Univision Noticias que el manejo de la administración Trump del malestar social en California " huele a pretexto" y que estas manifestaciones, en su opinión, " podría utilizarlas la Casa Blanca para justificar un uso aún mayor de la fuerza, si no limitar el ejercicio de la libertad de expresión o detener a sus opositores políticos. Es así de grave".

El especialista en defensa también resaltó que la orden del presidente Trump para el empleo de la Guardia Nacional se basa en una ley "formulada en términos vagos, pero exige que las órdenes se emitan 'a través del' gobernador del estado. Y en este caso, el gobernador de California se opone firmemente a este despliegue, por lo que su legalidad es dudosa".

Manifestantes exigen al ICE, Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que abandone la zona, el lunes 9 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles, California. Imagen Jae Hong/AP



Y el descontento ahora se agrava con la presencia de la Guardia Nacional, lo que "es extremadamente impopular en California".

La situación en Los Ángeles parece servirle al presidente para criticar a sus rivales en California, un estado de tendencia liberal y bastión demócrata que se ha opuesto a sus políticas, y que se declara santuario para los inmigrantes. También le es útil para cuestionar a Newsom, un posible precandidato demócrata a la presidencia en 2028.

La narrativa de Trump de la situación, ofrecida a través de la red social Truth Social, señala que fue " una gran decisión", involucrar a la Guardia Nacional para lidiar "con los violentos instigadores de manifestaciones en California".

Según Trump, " Los Ángeles habría sido completamente destruida" si no hubiera tomado la decisión de activar por primera vez en 60 años la Guardia Nacional sin consultar al gobernador de un estado.

En la misma publicación, aprovechó para llamar "incompetentes" al gobernador Newsom y a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Acciones "diseñadas para agravar las protestas" en Los Ángeles

Pero las actuaciones de ICE, deteniendo familias enteras a las puertas de los tribunales de inmigración, o realizando redadas en sitios de trabajo, restaurantes, y con sus rostros ocultos tras máscaras, son cuestionadas por Isacson.

"Muchas de las acciones de los agentes parecen deliberadamente diseñadas para provocar y agravar las protestas", aseguró.

Mencionó que las redadas de ICE en edificios de tribunales de inmigración o tiendas de ferreterías son "muy provocativas y genera malestar entre los migrantes.

Al mismo tiempo, mientras se acumula el descontento entre las comunidades de inmigrantes, desde los altos funcionarios de la administración o el Partido Republicano se han usado las manifestaciones para justificar las actuaciones de ICE, o mantener la retórica que asocia a los inmigrantes indocumentados con la criminalidad y la violencia

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, afirmó en un mensaje en X que el Congreso "apoyará a los valientes agentes de ICE", que según él, " luchan para mantener a los estadounidenses seguros contra los inmigrantes ilegales. Y la izquierda radical".

"Lo que el presidente Trump quiere"

Este lunes el mandatario estadounidense aseguró que en las protestas en Los Ángeles hay "agitadores profesionales, son insurrectos" que "deberían estar en la cárcel".

Hasta la tarde de este lunes se reportaban unas 210 personas detenidas en las protestas en Los Ángeles y San Francisco. Del grupo, casi 150 habían sido liberadas con citaciones ante la justicia.

En la tarde, el Comando Norte del Ejército de Estados Unidos confirmó que se desplegaría un batallón con 700 infantes de Marina para apoyar a los 2,000 miembros de la Guardia Nacional.

Este envío de infantes de Marina a Los Ángeles fue calificado por Newsom como una decisión "demente" del "dictatorial" presidente Trump, reseñó la AFP.

Isacson afirmó que " el envío de tropas regulares debe hacerse con la Ley de Insurrección, que es considerada la 'opción nuclear', y que solo se ha invocado 30 veces en nuestra historia".

La Guardia Nacional monta guardia cerca del centro de detención metropolitano el lunes 9 de junio de 2025, en el centro de Los Ángeles, California. Imagen Eric Thayer/AP



Más temprano Newsom había comentado en su cuenta en X que " esto es exactamente lo que Donald Trump quería. Avivó las llamas y actuó ilegalmente para federalizar la Guardia Nacional".

Y también advirtió que "la orden no solo se aplica para California, le permitirá ir a CUALQUIER ESTADO y hacer lo mismo".

Por su parte, la alcaldesa Bass publicó un mensaje en X durante la noche del domingo, donde pedía a los ciudadanos de Los Ángeles "no participar en la violencia ni el caso. No le den al gobierno lo que quieren".

Newsom retó al Zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, a que lo arreste. Trump, consultado este lunes al respecto, dijo que "lo haría si fuera Tom".

California demanda al gobierno de Trump

Trump, al momento de convocar la participación de la Guardia Nacional, alegó que "se han producido numerosos incidentes de violencia y desorden que amenazan con continuar en respuesta a la aplicación de la ley federal" por parte de ICE.

No obstante, el gobernador Newsom y el Fiscal General de California, Rob Bonta, demandaron al presidente Trump y a la administración federal por el envío de la Guardia Nacional. Newsom dijo que la decisión del mandatario era "ilegal" y que ha "aumentado el caos y la violencia en Los Ángeles" con la "extralimitación de su autoridad" presidencial.

I'm filing a lawsuit against the Trump administration to end the illegal takeover of @TheCalGuard, which has escalated chaos and violence in LA.



Donald Trump's violation of the U.S. Constitution is an overstep of his authority.



We will not let this stand. pic.twitter.com/0gbysP0QOl — Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 9, 2025



Bonta, por su parte, djio que la soberanía de California fue "pisoteada" cuando el presidente Trump decidió enviar a la Guardia Nacional a Los Ángeles.

"Un claro abuso de la ley", consideró Elizabeth Goitein, codirectora del Programa de Seguridad Nacional y Libertades en el Centro Brennan para la Justicia, el hecho de que el presidente Trump haya autorizado "el despliegue de tropas en cualquier parte del país donde ocurran protestan contra ICE, o donde puedan ocurrir".

Goitein, en varias publicaciones en Twitter, afirmó que es "bastante alarmante" el usar la Guardia Nacional

sin la aprobación de Newsom.

La experta recuerda que en 1992 se usó la Ley de Insurreción para desplegar tropas federales en Los Ángeles, para enfrentar los disturbios causados por la absolución de los policías involucrados en el caso de Rodney King.

También explica que la decisión presidencial "es vulnerable a desafíos legales" en cuanto a la capacidad de Trump para desplegar a la Guardia Nacional unilateralmente.

Sin embargo, Goitein destaca que "lo que importa es que Trump está federalizando la Guardia con el propósito de vigilar las protestas de los estadounidenses. Eso es peligroso tanto para la seguridad pública como para la democracia".

Más recursos para ICE, con la aprobación de la "Gran y Hermosa Ley"

Las protestas en Los Ángeles, y otras ciudades como San Francisco, Boston o Nueva York, están siendo aprovechadas también por la administración como una oportunidad para galvanizar el apoyo a su agenda política y legislativa, que ha enfrentado obstáculos.

Se han divulgado mensajes tendentes a plantear la aprobación del proyecto "Gran y Hermosa ley", del presidente Trump, como herramienta para enfrentar las manifestaciones violentas.

" Los disturbios en Los Ángeles demuestran que necesitamos desesperadamente más personal y recursos para controlar las leyes de inmigración" dijo este lunes Karoline Leavitt, secretaria de Prensa de la Casa Blanca, en un mensaje en X.

Leavitt subrayó que el proyecto de Ley "financia al menos un millón de deportaciones anuales y contrata a 10,000 nuevos agentes del ICE, 5,000 nuevos agentes de aduanas y 3,000 nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza".

Johnson, desde el Congreso, consideró como "anarquía" la situación en Los Ángeles, y dijo que era una "razón más por la cual necesitamos aprobar la 'Gran y Hermosa Ley' de inmediato".

El proyecto de Ley, pieza central de la estrategia política y presupuestaria del presidente Trump, recibió las duras críticas de Elon Musk, hasta hace 10 días uno de los más cercanos asesores del presidente Trump, y a cargo de gestionar el recorte de gasto y la eliminación de miles de empleos federales.

Musk llamó al proyecto de ley "una abominación", lo que dio paso a una cadena de críticas y acusaciones entre él y Trump.

