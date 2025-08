Verificamos siete frases de Donald Trump en su primera entrevista tras asumir la presidencia

Sobre por qué perdonó a más de 1,500 personas procesadas por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, Trump dijo que “protestaban porque sabían que las elecciones estaban amañadas”. FALSO.

El presidente del comité que investigó el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021, “Bennie Thompson, destruyó (...) todo el trabajo que se llevó a cabo durante dos años”. FALSO.

Afirmó que durante el gobierno de Biden dejaron entrar a millones de inmigrantes indocumentados: “Creo que el número es 21 millones de personas”. FALSO.

El caso “Luis León”: un inmigrante que ICE dice que no deportó, Guatemala que no lo recibió y cuya foto parece no ser de él

“¿Por qué alguien diría que las fronteras abiertas son buenas?”, se preguntó Trump, apuntando a que el gobierno de Biden tuvo una política de fronteras abiertas. FALSO.

“Si yo fuera el presidente (...) de otro país, vaciaría mis cárceles directamente en Estados Unidos. ¿Por qué no? Y muchos de ellos lo hicieron. Si nos fijamos en Venezuela, su tasa de criminalidad ha bajado un 78% porque cogieron sus bandas callejeras y las trasladaron a Estados Unidos”. FALSO/NO HAY EVIDENCIAS.

“Gané [el voto de] la juventud por 36 puntos. Ahora, tal vez eso es porque estuve en TikTok”. NO HAY EVIDENCIAS.