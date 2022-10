No hay evidencias de que Venezuela "abrió sus prisiones" y envía exconvictos a EEUU, como afirmó Trump

No hay evidencias de que el gobierno de Venezuela “abrió todas sus cárceles” y ha “enviado convictos” a ingresar a Estados Unidos por la frontera con México. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a elDetector que “esas afirmaciones no están verificadas” y recordó que todas las personas que llegan por esa vía son investigadas para confirmar sus antecedentes criminales. Un funcionario de la administración de Joe Biden calificó como “afirmaciones sin fundamento” las expresadas por el expresidente Donald Trump en un evento de campaña en Carolina del Norte el 22 de septiembre, aunque ya las había difundido antes el representante por Texas, Troy Nehls, quien basa su afirmación en una nota del sitio noticioso Breitbart que usa una sola fuente anónima. Desde elDetector confirmamos con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) que las cárceles del país no se han “vaciado” recientemente, pues los índices de hacinamiento se mantienen en 170%, según los registros que realiza esta ONG que monitorea la situación penitenciaria. Tampoco encontramos reseñas informativas que reflejen lo que afirman Trump y Niehls. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.