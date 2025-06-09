Protestas migratorias en LA: ni esas patrullas fueron quemadas tras las redadas, ni ese lote de ladrillos fue usado por manifestantes para atacar a ICE

PUBLICIDAD

En X (antes Twitter) una cuenta que se identifica como de “noticias sobre seguridad nacional de EEUU, seguridad fronteriza y noticias desde Washington DC”, publicó dos posts con contenido falso ; uno en el que se ve un lote de ladrillos rojos y se afirma que estos materiales fueron puestos “cerca de las instalaciones de ICE para que militantes demócratas los usen contra sus agentes y personal”.

Y otro de un video que muestra la vista aérea de dos patrullas incendiándose en medio de una carretera, con papeles y personas alrededor, del que afirman, en esa misma cuenta de X, que es un ataque “a las fuerzas del orden” en el que “destruyen patrullas”. Estas imágenes están fuera de contexto porque son de hace cinco años, de las protestas contra el racismo tras la muerte de George Floyd , por lo que además es falsa la afirmación de que la destrucción corresponda a las actuales manifestaciones.

Comprobamos la falsedad con búsquedas inversas de imágenes en Google Lens, e informaciones publicadas en medios de comunicación, que dan cuenta de que esa foto y ese video no son de las protestas que se desataron en Los Ángeles a comienzos de junio de 2025.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:

Esas patrullas fueron quemadas tras la muerte de George Floyd

A partir de una captura de pantalla del video que afirman en X se trata de un ataque “a las fuerzas del orden” en el que “destruyen patrullas”, hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, que arrojó, entre muchos resultados, un artículo publicado por Sky News , el 31 de mayo de 2020, con el video de las dos patrullas incendiándose. Podemos distinguir que es el mismo, no solo por el entorno de papeles, la carretera y personas alrededor, sino por los números de identificación en el techo de los vehículos.

PUBLICIDAD

“Las protestas provocadas por la muerte de un hombre negro desarmado que fue detenido continúan recorriendo el país”, se lee en la leyenda del video .

Esos ladrillos rojos están en una web de materiales de construcción

Con la fotografía del lote de ladrillos rojos que supuestamente fueron “colocados cerca de instalaciones de ICE” para que los manifestantes los lanzaran contra los agentes, hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y, en la sección “acerca de esta imagen”, el resultado arrojó que es de hace “al menos 5 años”.

La misma fotografía figura en un sitio web de materiales de construcción, en Malasia, donde está publicada desde al menos diciembre de 2019, según muestra el resultado de Google.

PUBLICIDAD

Conclusión

Circulan en X (antes Twitter) dos afirmaciones falsas y fuera de contexto, en medio de las protestas migratorias que están ocurriendo en Los Ángeles, California, en junio de 2025. Un video del que afirman falsamente se trata de un ataque “a las fuerzas del orden” en el que “destruyen patrullas”, es en realidad una grabación de las protestas antirracistas de hace cinco años tras la muerte de George Floyd. Lo comprobamos con una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens, que nos llevó a artículos de medios de comunicación con el mismo video, informando sobre las protestas de ese momento. Mientras que una fotografía de un lote de ladrillos rojos, que supuestamente fue puesto “cerca de las instalaciones de ICE para que militantes demócratas los usen contra sus agentes y personal”, en realidad se encuentra publicada desde 2019, en una web de materiales de construcción en Malasia. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

PUBLICIDAD