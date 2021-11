¿El desabastecimiento en EEUU se debe a falta de personal por el mandato de vacunación de Biden?

Las causas tienen que ver con la pandemia y no con los mandatos de vacunación. Hay mayor demanda de productos de bienes de consumo y menos capacidad para producirlos y distribuirlos por falta de personal. Pero hay menos trabajadores por causas vinculadas con la pandemia -que ya se acerca a los dos años-, y no por que hayan despedido o vayan a despedirlos por no quererse vacunar.