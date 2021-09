¿Las vacunas contra el covid-19 siguen siendo efectivas contra la variante delta?

“Vamos a tener un pequeño incremento con la variante delta, pero la variante delta realmente no responde en absoluto, ni hay protección en lo absoluto con las vacunas. Entonces, el 42% de los 90,000 casos confirmados con la variante delta en el Reino Unido habían sido vacunados. En Israel, la estimación actual de las autoridades sanitarias israelíes es que la tasa de eficacia de la vacuna es solamente de entre 60% a 70%. Así que esperamos casos con la variante delta y en individuos completamente vacunados. Será un incremento leve. Es fácilmente tratable en pacientes de alto riesgo. No hay razón en este momento, no hay razón clínica, para ir a vacunarse”, agregó McCullough.