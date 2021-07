Desde la cárcel, Héctor Parra suplica a su hija menor acabar con la "farsa" en su contra y manda mensaje a Sergio Mayer

El actor, quien en 1998 formó parte del elenco de la primera versión de La Usurpadora al lado de Gaby Spanic, narró cómo ha sido su estadía dentro de prisión: "Ansiedad, dolores de cabeza, contracturas por estrés, diarreas, insomnio, un resfriado por enfriamiento que hasta ahora no termina de desaparecer, baja de presión. Se me ha atendido en tiempo y forma. De igual manera, me apoyan en psiquiatría".