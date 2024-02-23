Caso de Héctor Parra se reactiva: hija del actor exige “un juicio justo y real”

Video La hija mayor de Héctor Parra vende pertenencias para ayudarlo en prisión

A punto de que se cumpla un año de que Héctor Parra fuera sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores en agravio a Alexa Hoffman, su hija mayor reveló que el proceso legal de su padre se reactivará la próxima semana.

Daniela Parra informó a través de sus historias de Instagram que será el próximo 28 de febrero cuando los Magistrados de la Novena Sala Penal, del Poder Judicial de la Ciudad de México, se reúnan para analizar su caso.

En esta misma publicación, la joven exigió públicamente el Magistrado Rafael Guerra que fuera “un juicio justo, transparente y real”.

“¡Esperando que se haga JUSTICIA! Que sea un juicio justo, transparente y REAL. Muchos ojos vamos a estar observando que así sea”, escribió Daniela Parra en Instagram, etiquetando en su publicación al Magistrado Rafael Guerra, así como al grupo de personas que evaluarán el caso del intérprete de 47 años.

“Magistrados de la Novena Sala Penal. Dr. Jorge Martínez Arreguín, Dr. Jorge Ponce Martínez y Mtro. Armando Sánchez Palacios… Lo digo porque tanto como yo, como más personas vamos a estar esperando que ahora sí ejerzan bien su trabajo… Lo único que queremos es que revisen bien la carpeta (de investigación) y nos den un juicio justo, que hasta ahora no hemos tenido”, continuó, haciendo referencia a que en octubre de 2023, un grupo de Magistrados se declaró "incompetente" para resolver la apelación que solicitó la defensa del intérprete.

Finalmente, la hija de Héctor Parra convocó a una marcha pacífica que tiene por objetivo ir en contra de la “fabricación de culpables, la corrupción y el terrorismo procesal”.

¿Héctor Parra podría ser absuelto?

Este viernes 23 de febrero, el reportero Sebastián Reséndiz informó en el programa ‘Hoy’ que esta audiencia podría ser clave para que el actor de ‘La Usurpadora’ quede absuelto de los cargos que se le imputan.

“Se reactiva ya el proceso legal de Héctor Parra este miércoles (…) Se espera que la novena sala ya resuelva el recurso de apelación. Me cuenta la defensa de Héctor Parra que están confiados en que podría ser absolutorio”, dijo.

Héctor Parra fue detenido el 15 de junio de 2021. Sin embargo, casi dos años después de su arresto, el actor fue absuelto de siete cargos de abuso sexual en agravio a la hija que tuvo con la actriz Ginny Hoffman, pero fue declarado culpable del delito de corrupción de menores.

El 25 de mayo de 2023, Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores. Asimismo, se le impuso una multa aproximada de 200 mil pesos por el concepto de reparación del daño.