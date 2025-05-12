Alexa Hoffman denuncia a su hermana por caso de Héctor Parra: ella le responde
La hija menor de Héctor Parra hizo fuertes acusaciones en contra de su hermana. La joven compartió en redes un video en el que señaló a Daniela Parra de “revictimizarla”.
Alexa Hoffman, hija de los actores Ginny Hoffman y Héctor Parra, denunció a su hermana Daniela por el caso de su padre, quien desde mayo de 2023 cumple una condena en prisión por el delito de corrupción de menores de edad agravado y abuso sexual.
El domingo 11 de mayo, a través de las redes sociales de Sergio Mayer, se difundió un video donde Alexa Hoffman acusa a su hermana de “revictimizarla” y de supuestamente ser testigo y aparente cómplice del abuso que sufrió por parte de su padre.
“Hola, Soy Alexa Hoffmann y para los que no me conocen soy sobreviviente y fui víctima de abuso de menores y después de mucho tiempo logré que se hiciera justicia, pero con lo que no contaba es que además de enfrentarme a ese proceso iba a tener que enfrentar con la revictimización que no solo fue de los medios de comunicación, sino tambié n de mi propia hermana que se ha convertido en un tentáculo de nuestro depredador”, se le escucha decir.
En su mensaje, Alexa envió un mensaje directo a su hermana Daniela, a quien advirtió que “siempre ha protegido” con su “silencio”.
“Al principio yo entendí y pensé que me estabas atacando por miedo a que se supiera tu propia historia y todo este tiempo he decidido callarme para protegerme, porque la que siempre ha protegido, soy yo, y te he seguido protegiendo con mi silencio, pero ya no", agregó.
En ese sentido, la joven hizo público un mensaje que le envió a su padre hace 7 años a través de Facebook, en el que le explica las razones de su distanciamiento.
“Le mandé un mensaje por Messenger a mi papá defendiéndome y defendiéndote, diciendo que no está bien lo que hacía y que yo ya no me iba a dejar, pero también te defendía a ti diciendo que no podía tratarte de esa manera y tú solo me has atacado siempre”, dijo y recordó algunos de los momentos que vivieron juntas.
“¿Te acuerdas cuando nos encerrábamos en el baño por cómo les pegaba a las perritas? ¿Cómo nos daba pavor y le poníamos seguro a la puerta? Que huíamos de él por lo loco que se ponía, que se ponía a apegarle. ¿Y también se te ha hecho normal que siendo mayor de edad, tu papá se metía con tu hermana chiquita a bañarse cuando no tenía 12 o 13 años? ¿Te acuerdas cuando yo te dije que no era normal cómo nos trataba nuestro papá, que hicieras algo al respecto? Y tú solo me contestaste: ‘no me importa si se acuesta con niños, mujeres, hombres o perros, es mi papá’ y como siempre dices que miento, todo eso está grabado, si dices que miento que te parece si sacamos las audiencias, ¿me autorizas? No, no necesito de tu autorización, es mi juicio, es mi historia y yo decido como se cuenta”, advirtió.
En la última parte de su mensaje, Alexa Hoffman lamentó que su hermana supuestamente hubiera lucrado con su testimonio de abuso, situación que la había llevado a denunciarla públicamente.
“Hoy te denuncio porque no me quedó de otra porque convertiste mi sufrimiento en un show que te da dinero y eso no se vale, porque yo nunca te hubiera hecho lo mismo. Quiero que sepas que en el momento en el que te atrevas a alzar la voz, yo sí te voy a apoyar porque solo hemos sido presas de un depredador”, sentenció en el video que este 12 de mayo fue replicado en su cuenta de Instagram.
Daniela Parra le responde a su hermana
Horas más tarde de que el video de Alexa Hoffman fuera publicado en las redes sociales de Sergio Mayer, la hija mayor de Héctor Parra le respondió a su hermana a través de una publicación que compartió sus historias de Instagram.
“Imagínate odiarme, quererme demandar y yo a gusto con mi panecito de dulce de leche que me mandó una seguidora hermosa”, expresó.
Hasta el momento, Daniela Parra no ha hecho más comentarios al respecto.