Ginny Hoffman "pide a la vida" que su hija y su hermana vuelvan a estar juntas tras la denuncia contra Héctor Parra

"Se los juro por mi vida, jamás haría una cosa así (de acusarlo) por alguna venganza, no hay manera, se los juro por Dios que me está escuchando, por la memoria de mi viejito hermoso que perdí hace dos años. No hay manera de que yo me atreva a hacer una situación así, mucho menos con lo más sagrado de mi vida que es mi hija", se defendió la actriz, quien descartó que haya ejercido una represalia en contra de su ex después de 14 años del divorcio.