Héctor Parra sufre revés en su caso: le suman delitos y advierten nueva sentencia

La sentencia del actor podría ser aumentada en la audiencia del 15 de marzo. Parra había sido sentenciado a 10 años y seis meses de prisión en 2023.

Héctor Parra sufre revés en su proceso legal. Luego de la audiencia que se realizó el pasado 28 de febrero, donde los Magistrados de la Novena Sala Penal, del Poder Judicial de la Ciudad de México, se reunieron para analizar su caso, su hija Daniela Parra informó que el actor recibiría una nueva sentencia.

“Nos dieron una nueva audiencia para el 15 de marzo. No esperábamos nada, pero sabíamos que estamos frente a un sistema corrupto y al parecer nada tiene sentido, nada ha tenido sentido desde que empezó el juicio, nada ha tenido sentido desde hace dos años ocho meses, no tiene sentido esto que está pasando”, expresó la noche del 4 de marzo.

Asimismo, señaló que tanto ella como Héctor Parra tenían confianza en que el rumbo del proceso legal cambiaría, sin embargo, también estaban conscientes de que algo así podría suceder.

“Ya no sé qué hacer, me hubiera encantado darles otras noticias, pero así pasó... no voy a dejar de luchar hasta que se haga justicia”, expresó. “Mi padre sabía que esto podía pasar, que era muy probable”, aseveró Daniela, asegurando que no dejaría de pelear por la libertad de su padre.

Le suman nuevos delitos a Héctor Parra

Contrario a su hermana, Alexa Hoffman celebró la decisión de los magistrados a través de un comunicado, donde también informó que habían sumado delitos al actor de ‘La Usurpadora’.

“Me notificaron ayer la decisión de los magistrados, confirmando la corrupción de menores y especificando que no fue absuelto por abuso sexual. Por lo tanto, ahora será condenado por ambos delitos”, anotó.

“El 15 de marzo será la audiencia para que el juez decida cuántos años se le aumentan por los dos delitos. En un proceso legal hay que luchar mucho, juntar muchas evidencias, audiencias, declaraciones y más, pero al final vale la pena”, subrayó.

Mientras que en otra publicación mostró el documento con la resolución oficial de los magistrados.

“Pa’ qué les digo yo lo que pasó. Aquí tienen la resolución de los magistrados”, anotó.

El 25 de mayo de 2023, Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores. Además, se le impuso una multa aproximada de 200 mil pesos por el concepto de reparación del daño.

Semanas atrás, el intérprete de 47 años había sido absuelto de siete cargos de abuso sexual en agravio a Alexa.

