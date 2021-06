Héctor Parra seguirá en prisión: lo vinculan a proceso por presunto abuso sexual a su hija

También, explicó que el ministerio desestimó los dictámenes de la fiscalía donde no había elementos para vincular a proceso a su cliente: "Hay tres dictámenes, dos de la fiscalía que dicen que no hay correlación entre los hechos denunciados y una posible afectación, o sea, no se traducen en delitos sexuales, esos los desestima el Ministerio Público y solamente manda para solicitar la orden de aprensión un dictamen particular que se hizo el 7 de junio y que le hacen a cualquiera a modo".