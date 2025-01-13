Modifican sentencia de Héctor Parra (otra vez): ¿hubo reducción en la condena?

Video Así se encuentra Héctor Parra luego de ser sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión

Héctor Parra recibió una nueva sentencia este lunes 13 de enero. El caso del actor dio un giro inesperado luego de una nueva revisión por parte de los Magristrados de la Novena Sala Penal de la Ciudad de México, quienes decidieron cambiar la condena que había recibido el "4 abril de 2024".

“Por la comisión de los delitos de corrupción de menores de edad agravado y abuso sexual cometido (...) se impone a Héctor Edgardo Parra la pena de prisión de 12 años y seis meses y una multa equivalente a los 78 mil 885 pesos (3 mil 820 dólares)”, señala el comunicado firmado por la abogada Olivia Rubio y difundido en Instagram por Alexa Hoffman, hija del actor.

En la misiva se explica que a esta nueva sentencia se le restarán los tres años que Héctor Parra lleva tras las rejas desde 2021. Asimismo, se especifica que también deberá pagar la cantidad de 109 mil 200 pesos (5 mil 289 dólares) por concepto de reparación de daños hacia la menor de sus hijas.

Abogada de Alexa Hoffman dio a conocer la nueva sentencia de Héctor Parra. Imagen Alexa Hoffman / Instagram

Hija de Héctor Parra asegura que su padre recibió una reducción en su sentencia

A través de X, Daniela Parra se pronunció sobre la nueva condena de su padre, acusando que, a pesar de no haber sido notificados, en todo caso “le redujeron la sentencia” en su padre en la resolución difundida esta mañana por su hermana Alexa Hoffman.

“La sentencia pasada eran 13.5, ahora dicen que son 12. En todo caso le REDUJERON la sentencia… bueno, eso leo porque siguen sin notificarnos a nosotros”, expresó sin dar más detalles.

Así reaccionó Daniela Parra. Imagen Daniela Parra / X

Las modificaciones en sentencia de Héctor Parra

Héctor Parra fue detenido el 15 de junio de 2021. Casi dos años después de su arresto, el actor fue absuelto de siete cargos de abuso sexual en agravio a la hija que tuvo con la actriz Ginny Hoffman, pero fue declarado culpable del delito de corrupción de menores.

El 25 de mayo de 2023, el actor de La Usurpadora fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores. Además, se le impuso una multa aproximada de 200 mil pesos (11 mil 213 dólares) por el concepto de reparación del daño.