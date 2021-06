Hija mayor de Héctor Parra advierte demanda en contra de Sergio Mayer por presunto tráfico de influencias

El 15 de junio, Daniela Parra pidió al diputado que no interviniera en el caso a través de las redes sociales: "Sergio Mayer: te pido por favor que saques las manos de este asunto", se lee en Instagram. Además, lo ha reiterado ante los medios de comunicación: "No tiene nada que ver en este caso, está influenciando todo este proceso. ¿Qué hace? ¿Por qué se mete? A mí me contestó ayer y me dijo que dejara que las autoridades hagan su trabajo y yo le digo a él que dejé que las autoridades hagan su trabajo y que los abogados hagan su trabajo".