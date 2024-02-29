Hija de Héctor Parra explica por qué el actor podría quedar libre y hace petición a Alexa Hoffman

Video Así se encuentra Héctor Parra luego de ser sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión

Daniela Parra tuvo un breve encuentro con la prensa la tarde del 28 de febrero tras oficiarse una nueva audiencia y reactivarse el caso de su padre, Héctor Parra, ante los Magistrados de la Novena Sala Penal del Poder Judicial.

Durante el encuentro, al que no acudió ni Ginny Hoffman ni su hija Alexa Hoffman, el caso fue analizado, el actor habló en su defensa y expuso pruebas que denotarían que las situaciones expuestas por la víctima no sucedieron.

En entrevista con Despierta América, Daniela Parra señaló que está feliz de su papá haya hablado frente a las autoridades.

“Él tomó la palabra, dijo todo lo que tenía que decir y es lo más importante, verlo defenderse, saberse inocente y saber que todo está bien, que vamos a salir de esta, es una esperanza, una luz que no habíamos visto en mucho tiempo”, indicó.

La hija mayor de Héctor Parra, quien fue detenido en junio de 2021, afirmó que tiene todas sus esperanzas en los nuevos magistrados a cargo del caso.

“Ojalá que estos magistrados resuelvan como tienen que resolver, nada más que le echen una ojeada a la carpeta y con eso ya sale mi papá”, precisó.

¿Héctor Parra está a un paso de salir de la cárcel?

En la misma entrevista, la abogada del actor también se refirió a la audiencia y señaló que Héctor Parra destacó que “los hechos no podían haber sucedido en el domicilio como lo refiere la víctima”, ya que “no vivían ahí en ese momento”.

Estas declaraciones podrían jugar a favor del imputado, argumentó la litigante, quien destacó que esas pruebas se las hizo saber Parra a los magistrados, por lo que espera que pronto quede absuelto.

“De igual manera se los hizo saber a los magistrados el por qué no sucedieron los hechos, el por qué no pudo haber pasado ni siquiera era el domicilio o el lugar, entonces todo esto es lo que venimos diciendo que tenemos a favor del señor Héctor y por lo cual necesitamos y deseamos que ya sea su absoluta libertad”, sentenció.

Hija de Héctor Parra hace petición a su hermana Alexa Hoffman

Tras dar a conocer la posibilidad de que su padre recobre la libertad luego de ser acusado de corrupción de menores y sentenciado a 10 años de prisión, Daniela Parra fue cuestionada por su hermana Alexa Hoffman, quien es la responsable de que su padre esté en la cárcel.

Afirmó que ella no tiene nada que perdonarle a nadie y que si en el futuro su papá desea perdonarla, ella lo apoyará en todo.

“Yo no soy nadie para perdonar a nadie, a mí me queda muy claro que el único que perdona es allá arriba y la justicia divina, de mi parte yo no voy a otorgar ningún perdón porque no me toca, pero esas denuncias si se hacen le corresponden a mi papá y yo lo voy a apoyar en todo”, detalló.

Con la voz entrecortada, Daniela Parra le pidió a su media hermana que recuerde la familia que eran y destacó que a ella le arrebataron a su padre.

“ Ojalá dentro de su corazón se acuerde de la familia que éramos y no sé, ojalá que encuentre paz… Éramos una familia normal, unida totalmente y de repente pasó todo esto. No sólo mi papá entró al reclusorio, también me quitaron a mi familia y de repente se volvió una locura”, expresó.

La hija del actor aseguró que ella no culpa a Alexa Hoffman y recordó que antes de que acusara a su papá de corrupción de menores, les mandaba audios en los que pedía ayuda porque su mamá Ginny Hoffman la corría de su casa.

“La verdad no culpo a mi hermana porque sé lo que vivía en esa casa, ella lo sabe que nos mandaba audios para que fuéramos por ella porque su mamá la corría de su casa. Me da tristeza por ella”, comentó.

Sobre qué le desea a Ginny Hoffman o si hará algo para meterla a la cárcel, Daniela Parra fue contundente y señaló que “le vale” y que no siente odio por la actriz.

“ Hasta el odio es un sentimiento y no tengo ningún sentimiento hacia ella, lo único que sí es que la justicia divina existe y el karma también… Eso no está en mis manos (que entre a la cárcel), lo que sí está en mis manos es hacer la denuncia que ya hice y las autoridades decidirán, lo demás ya no”, aseguró.