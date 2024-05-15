Héctor Parra

Murió mamá de Héctor Parra: el actor no se pudo despedir y su hija Alexa Hoffman manda mensaje

Daniela Parra reveló que supieron de la muerte de su abuela tiempo después porque se encontraban distanciados de ella. Alexa Hoffman, hija menor de Parra, reaccionó a la noticia con un reclamo.

Héctor Parra no pudo despedirse de su madre, quien falleció después de que el actor fuera detenido por supuesto abuso sexual y corrupción de menores contra su hija menor, Alexa Hoffman.

En una entrevista con ‘Sale el sol’, Daniela Parra confirmó que su abuela murió sin poder reconciliarse con su hijo, ya que estaban distanciados debido a situaciones no reveladas.

"Su mamá que no la pudo ver porque cuando lo detuvieron fue cuando ella ya falleció. No sabemos exactamente cuándo falleció, pero sí se enteró mi papá allá adentro de que había fallecido", dijo en la entrevista publicada este 15 de mayo.

La hija mayor del actor señaló que, durante los tres años que su padre ha estado en prisión, no ha logrado procesar diversas pérdidas familiares.

"Muchas cosas que mi papá estando allá adentro no ha tenido como un duelo, porque estando allá adentro pasa la vida diferente y acá han pasado muchas cosas. Hemos perdido familiares, amigos y como que a él no le ha caído el vente", declaró. “Siento que cuando salga, ya le van a caer los veintes… de amigos que fallecieron y primas de mi papá”.

Daniela compartió cómo la pérdida de su madre afectó profundamente a su padre, a pesar de la complicada relación que tuvieron en los últimos años.

"Mi abuela tuvo una enfermedad, mi papá siempre fue superapegado con ella, las cosas se complicaron, nos distanciamos. Sí se enteró mi papá que había fallecido, estuvo muy fuerte", afirmó.

Alexa Hoffman lanza reclamo tras muerte de su abuela

Después de que Daniela Parra confirmara la muerte de su abuela, su media hermana, Alexa Hoffman, respondió en redes sociales.

La hija de Ginny Hoffman publicó un mensaje en el que señaló supuestas contradicciones, según reportó Joanna Vega-Biestro en el mismo programa matutino.

"Otra de las millones de contradicciones, muy apegado a su mamá y cuando le pregunté por mi abuela me dijo 'ojalá esté muerta' que raro", escribió en Instagram.

En la actualidad, Héctor Parra está buscando un recurso legal adicional para apelar la sentencia de 13 años y 10 meses de prisión que se le impuso en marzo pasado por los delitos de corrupción de menores y abuso sexual contra su hija, Alexa Hoffman.

