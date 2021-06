Alexa Parra, hija de Ginny Hoffman, relata el supuesto abuso de su padre y lamenta que su hermana cuestione la denuncia

Durante la reunión con la prensa de espectáculos mexicana, la joven habló de su hermana, Daniela Parra, quien asegura que su papá es inocente: "La amo con todo mi corazón, y me duele muchísimo porque es mi hermana". Recordó las palabras de la hija mayor de Héctor Parra, quien la acusó de haberla bloquedo de sus redes sociales: "Es verdad, pero antes dijo que yo no era su hermana, que me desconocía, que no quería que la relacionaran conmigo y que no quería saber nada de mí.