Héctor Parra recibe nueva sentencia: ¿cuántos años más pasará en prisión?

Video Así se encuentra Héctor Parra luego de ser sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión

El actor Héctor Parra fue sentenciado a 13 años y 10 meses de prisión por el delito de corrupción de menores y abuso sexual en agravio a su hija Alexa Hoffman, fruto de su relación con la actriz Ginny Hoffman.

La nueva sentencia, dictada este viernes por un juez de la Ciudad de México, aumenta la pena inicial de 10 años y 6 meses que se le había impuesto al actor en mayo de 2023.

PUBLICIDAD

¿Cuántos años le restan a Héctor Parra en prisión?

De acuerdo con Olivia Rubio, representante legal de Alexa, durante la audiencia que se realizó este 15 de marzo en los juzgados de la Ciudad de México, el juez dictaminó que los casi tres años que lleva el actor en prisión serán tomados en cuenta por la justicia, por lo que a su condena solo le restaría por cumplir los otros 10 años, según reseña El Universal.

Asimismo, la litigante aseguró que Héctor Parra también deberá pagar una multa por concepto de reparación de daños de 109 mil pesos. Hasta el momento, Daniela Parra y la abogada del actor no han hecho comentarios al respecto.

La denuncia contra Héctor Parra

En 2020, Parra fue acusado por su hija, Alexa Hoffman, de haberla tocado indebidamente cuando era menor de edad.

“No quiero dar tantos detalles, pero era tocarme de maneras que un papá no lo hace, dormirse en bóxers conmigo y cuando me bañaba, le tenía que avisar cuando me salía para que él fuera a secarme, cosas que no son normales (…) Fue a los 12 o 13 años que dejé de verlo. Todo empezó desde que se separó de mi mamá. No podía confrontarlo porque me daban miedo sus reacciones (…) en las últimas ocasiones sí le llegué a quitar la mano y le dije que no me gustaba que me tocara, y él se molestaba mucho”, contó a la revista TVNotas.

El proceso judicial y la nueva sentencia

En mayo de 2023, Héctor Parra fue declarado culpable de un cargo de corrupción de menores y absuelto de siete cargos de abuso sexual. Sin embargo, la defensa del actor apeló la sentencia, argumentando que se habían cometido errores durante el proceso judicial.

PUBLICIDAD

En la nueva audiencia, el juez consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran suficientes para condenar al actor de 47 años por el delito de corrupción de menores agravado y abuso sexual. La pena de 13 años y 10 meses de prisión se basa en la gravedad del delito y en la edad de la víctima al momento de los hechos.

El futuro de Héctor Parra