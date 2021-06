Defensa de Héctor Parra interpone apelación y está en trámites para que su hija Daniela pueda visitarlo

"Alexa vino a mi casa muchísimas veces , feliz, convivió con la familia , había Navidades que pasaba aquí porque quería estar con su papá, no quería estar con su mamá. Varias veces le hablaba por teléfono la mamá y ella (Alexa) se enojaba y decía 'ay, no la soporto, no me voy a ir'", contó en entrevista con 'De primera mano'.