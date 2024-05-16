Héctor Parra

Alexa Hoffman afirma que mamá de Héctor Parra murió antes de que él entrara a prisión: muestra video

Luego de que su hermana Daniela Parra declaró que su papá no ha podido vivir el duelo de la muerte de su mamá porque partió justo cuando Héctor Parra fue detenido, Alexa acusa contradicciones.

Video Así se encuentra Héctor Parra luego de ser sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión

Alexa Hoffman señaló inconsistencias en las recientes declaraciones de su hermana, Daniela Parra, acerca de la supuesta muerte de la madre de Héctor Parra mientras él estaba en prisión.

Según la hija mayor de Héctor Parra, la madre del actor habría fallecido justo cuando fue detenido en junio de 2021, acusado de abuso sexual y corrupción de menores en contra de Alexa.

"Su mamá que no la pudo ver porque cuando lo detuvieron fue cuando ella ya falleció. No sabemos exactamente cuándo falleció, pero sí se enteró mi papá allá adentro de que había fallecido", dijo a 'Sale el sol' el pasado 15 de mayo.

La joven afirmó que su padre todavía no comprende completamente las pérdidas que ha sufrido durante los tres años que lleva en prisión, y señaló que no ha tenido la oportunidad de vivir un proceso de duelo.

Alexa Hoffman dice que mamá de Héctor Parra murió antes del encarcelamiento del actor

Después de que estas declaraciones se hicieron públicas, Alexa Hoffman utilizó sus redes sociales para contradecir lo expresado por su media hermana.

"Otra de las millones de contradicciones, muy apegado a su mamá y cuando le pregunté por mi abuela me dijo 'ojalá esté muerta' que raro", publicó.

La hija de Ginny Hoffman afirmó que su abuela habría fallecido mucho antes de la detención de Héctor Parra. Además, sugirió que se está utilizando este hecho para generar compasión en medio del proceso legal en el que la defensa del actor busca apelar la sentencia de 13 años y 10 meses impuesta por un juez por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores en contra de su hija menor.

“Creo que no entendieron el mensaje anterior, no se trataba de si eran unidos o no. Se trataba de la contradicción, ahora quieren causar lástima diciendo que mi abuela falleció cuando él ya estaba detenido, cosa totalmente falsa”, acusó.

@flaviomachuca

#HectorParra ya había declarado que su madre había fallecido 😮 lo dijo estando en libertad y en programa en vivo. #Alexa Hoffman lo publicó

♬ sonido original - Flavio Machuca

La joven de 21 años presentó como evidencia una grabación en la que Héctor Parra, mientras estaba en libertad, menciona la muerte de su madre durante una entrevista en un programa matutino.

“Él mismo declaró ANTES de ser detenido que ella falleció hace mucho, es decir, hace más de cinco años y él lo sabía”, agregó.

