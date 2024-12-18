¿Quién Es La Máscara? 2024: todo lo que debes de saber de la sexta temporada (personajes eliminados, invitados y más)

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: nadie se imaginaba que Marko estuvo detrás de Micrófono

Durante cinco temporadas ¿Quién Es La Máscara? se ha convertido en uno de los shows favoritos. Su dinámica, pero sobre todo la variedad de los personajes que aparecen en cada una ha captado la atención del público.

Este año toca ver la sexta temporada y aquí te presentamos todos los detalles de la emisión, conductores, investigadores y más.

¿Quién Es La Máscara? 2024: dónde y cuándo se podrá ver en Estados Unidos



A partir del domingo 20 de octubre a las 7P/6C se transmitirá la sexta temporada de este concurso donde celebridades del mundo del deporte, entretenimiento y redes sociales, dan vida a divertidos personajes y deben de dar su mejor actuación para continuar en la competencia.

En todas las ciudades de territorio estadounidense donde se vea la señal de Univision podrán verse cada domingo los episodios de ¿Quién Es La Máscara?

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿quiénes son los conductores?



Esta es la quinta ocasión que Omar Chaparro es el conductor de este concurso y está listo para hacer sus entradas triunfales con todos los bailarines de QELM.

El oriundo de Chihuahua, México, estará acompañado de Kiara Liz Ortega en la conducción backstage, mientras que el influencer Marko debutará en las filas de este show como host digital. No te pierdas de toda la información que generarán para TV y redes sociales.

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿quiénes son los investigadores?



Serán cuatro personalidades las que estarán a cargo del panel de investigadores:

- Anahí se suma como investigadora de la sexta temporada y ello marca su regreso a la televisión. La cantante y actriz se unirá a este equipo para descifrar los más complejos acertijos en torno a la identidad de las celebridades ocultas en los personajes.

- Martha Higareda , quien por segunda temporada consecutiva es parte de este proyecto y ha sorprendido por sus atinadas apuestas y conocimiento de la cultura pop.

- Carlos Rivera , quien desde la primera temporada de QELM es investigador, convirtiéndose en el ‘Seño Intuición’, siempre atinado y con grandes apuestas.

- Juanpa Zurita , uno de los influencers mexicanos más reconocidos en el mundo, también participará y demostrará toda la experiencia adquirida desde la segunda temporada. Su carisma lo ha llevado a protagonizar grandes momentos con algunos personajes y ni qué decir de la química que refleja con sus compañeros.

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿cuántos personajes participarán en la sexta temporada?



Un total de 20 personajes fueron diseñados para ser parte de esta temporada. Cada uno tendrá la misión de permanecer el mayor número de episodios posibles en el juego, dar el mejor desempeño en el escenario, que el público los salve cuando estén en riesgo y ocultar su verdadera identidad de los investigadores. Al final, solo uno será el ganador.

Algunos de los nombres de estos personajes son:

-Camilo Mandrilo

-Chepino Langostino

-Freddie Verdury

-Huesito Peligroso

-Pepe Nador

¿Quién Es La Máscara? 2024: novedades en la dinámica



Los famosos detrás de los personajes tienen que evitar escuchar el famoso grito de: ¡Fuera máscara! Además, de la dinámica conocida en la que tienen que ser rescatados por los investigadores y el público, se han agregado algunas novedades para imprimir más emoción a la competencia.

Esta temporada se agregará el ‘Botón sálvame’, el cual como su nombre lo dice es un botón instalado en la mesa de los investigadores. Cada uno tendrá la oportunidad de apretarlo una vez durante la temporada y servirá para salvar a un personaje. Pero ojo, uno de los investigadores podrá presionar el botón y salvar al personaje que quiera sin consultarlo con sus compañeros.

¿Quién Es La Máscara? 2024: personajes eliminados en el primer programa y celebridades que les dieron vida



Durante el primer programa conocimos a siete personajes : Venustiano, Robotso, Tucán, Micrófono, Huesito Peligros, Orni y Cacahuate Enchilado. De ello fueron Tucán y Micrófono los personajes que tuvieron que decir adiós a la competencia.

Al momento de despojarse de la máscara descubrimos a la cantante española Marta Sánchez debajo del personaje de Tucán, mientras que el influencer Marko fue el encargado de dar vida a Micrófono.

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿quién fue el tercer eliminado del segundo programa?



En la segunda emisión llegaron seis nuevos personajes y se enfrentaron en dos triples combates. Con sus increíbles performances cada uno conquistó el corazón del público y los investigadores. Las pistas cada vez son más difíciles de descifrar, el panel ha tenido una difícil labor, pero no se ha dado por vencidos.

Del primer triple combate el personaje de Erik El Roto quedó en zona de riesgo y tuvo que esperar al segundo combate para conocer al otro participante que quedaría en peligro de eliminación. Fue así que el vikingo se enfrentó a Pony en una segunda votación y el público decidió que se tenía que ir de la competencia.

Erik El Roto se despidió de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? y debajo de su máscara descubrimos al cantante El Fantasma. Ningún investigador estuvo cerca de las pistas de este increíble personaje.

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿quién fue el cuarto personaje eliminado del tercer programa?



Los últimos siete nuevos personajes aparecieron en el tercer programa: María Joacuina, Pepe Nador, Azul, Ranastacia, Maraña, Chepino Langostino y Freddie Verdury. Cada uno con un tremendo encanto y unas pistas difíciles de descifrar.

Se enfrentaron en dos combates; María Joacuina, Pepe Nador y Azul hiceron lo propio y fue la cerdita la que quedó en zona de riesgo. Por su parte Ranastacia, Maraña, Chepino Langostino y Freddie Verdury tuvieron un gran combate y al final Chepino Langostino quedó en riesgo de ser eliminado. El público votó y decidió que fuera María Joacuina la cuarta eliminada de la temporada, al retirarse la máscara descubrimos a la conductora Cynthia Urias detrás de este personaje.

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿quiénes fueron el quinto y sexto personajes eliminados del cuarto programa?



Ocho personajes participaron en el cuarto episodio de esta temporada y se enfrentaron en dos combates. En el primero estuvieron Robotso, Tutupótama, Maraña y Orni; los investigadores salvaron al oso gigante de peluche y el público votó para que Tutupótama y Orni siguieran en la competencia. Por esa razón fue que Maraña se tuvo que quitar la máscara y descubrimos a Samy Rivers debajo de esta enorme bola de estambre.

En el segundo combate participaron Pony, Azul, Camilo Mandrilo y Pepe Nador. El personaje rescatado fue Camilo Mandrilo y el público salvó a Azul y Pony; sin embargo, cuando Pepe Nador estaba a punto de quitarse la máscara Martha Higareda apretó el botón azul , por lo cual Pepe Nador siguió en la contienda, mientras que Pony tuvo que decir adiós y descubrimos debajo de este simpático equino a la cantante Majo Aguilar.

¿Quién Es La Máscara? 2024: séptimo y octavo personajes eliminados del quinto programa



Freddie Verdury, Venustiano, Chepino Langostino y Huesito Peligroso se enfrentaron en el primer duelo de la quinta gala. De ese combate los investigadores salvaron a Freddie, mientras que el público rescató a Venustiano y Huesito. Por esa razón, Chepino Langostino se quitó la máscara y vimos detrás de ella al cantante y actor argentino, Martín Ricca.

Cacahuate Enchilado, Ricardilla, Dale Dale y Ranastacia acudieron al segundo combate con increíbles performances. El primer rescatado fue Cacahuate Enchilado y posteriormente Ranastacia y Dale Dale, por lo cual Ricardilla tenía que quitarse la máscara.

En el último momento Juanpa Zurita activó el botón azul para evitar que Ricardilla mostrara su verdadero rostro. El público tuvo que votar de nuevo entre Dale y Dale y Ranastacia y fue así que la piñata quedó fuera. Al revelar su verdadera identidad descubrimos a la influencer Manelyk.

¿Quién Es La Máscara? 2024: noveno y décimo personajes eliminados en el sexto programa



Seis personajes en dos triples combates aparecieron en la sexta gala. Freddie Verdury, Orni y Tutupótoma participaron en el primero y de ahí la hipopótama fue salvada por los investigadores. El público optó pro Freddie Verdury y por esa razón Orni se tuvo que quitar la máscara y quedó al descubierto el rostro de Sara Maldonado.

En el segundo combate cantaron Ricardilla, Pepe Nador y Robotso, siendo este último rescatado por los investigadores. La votación del público fue mayor para Pepe Nador y Ricardilla se despidió. Cuando retiró la máscara de su personaje vimos a María Elena Saldaña, 'La Güereja'.

¿Quién Es La Máscara? 2024: undécimo y duodécimo personajes eliminados en el séptimo programa



Cada vez estamos más cerca de la final y para esta gala nuevamente llegaron seis personajes en dos triples combates.

Los primeros en subir al escenario fueron Huesito Peligroso, Camilo Mandrilo y Venustiano. El perrito chihuahueño fue rescatado y al final Camilo Mandrilo fue eliminado. La actriz rusa Irina Baeva fue la persona detrás de este personaje y se mostró muy emocionada de haber participado en este desafío.

El segundo combate tuvo como protagonistas a Azul, Ranastacia y Cacahuate Enchilado; este último personaje fue salvado y el que tuvo que quitarse la máscara fue el león Azul, quien cobró vida gracias al talento de Ninel Conde.

¿Quién Es La Máscara? 2024: decimotercero y decimocuarto personajes eliminados del octavo programa



Ese programa fue la última ocasión en la que vimos dos cuádruples combates. El primero protagonizado con Huesito Peligroso, Robotso, Pepe Nador y Freddie Verdury. La irreverente zanahoria fue salvada por los investigadores y el público rescató a Huesito Peligroso y Pepe Nador, por lo que Robotso tenía que quitarse la máscara. Fue en ese momento que Carlos Rivera activó el botón azul para rescatarlo y Pepe Nador fue quien tuvo que mostrar su verdadero rostro (Alex de la Madrid).

Para el segundo cuádruple combate se enfrentaron Cacahuate Enchilado, Venustiano, Ranastacia y Tutupótama, siendo el primero de ellos el personaje salvado por los investigadores. En el foro, el público votó para rescatar a Ranastacia y Tutupótama y Venustiano (Edwin Luna) tuvo que decir adiós a la competencia.

¿Quién Es La Máscara? 2024: decimoquinto, decimosexto y decimoseptimo personajes eliminados en el noveno programa



Fue la noche de la semifinal en la que vivimos tres reñidos duelos y de cada uno salió un finalista. Huesito Peligroso & Robotso arrojó como ganador al canino y descubrimos debajo del muñeco de peluche al cantante Samo.

Freddie Verdury y Tutupótama dieron todo en el escenario y sorprendieron con su desempeño. Los votos fueron más para la zanahoria y la tierna hipopótama dijo adiós a la sexta temporada y descubrimos a la influencer Yeri Mua.

Por último, Cacahuate Enchilado y Ranastacia cantaron y bailaron como nunca, pero el público decidió que la rana tenía que despedirse y debajo de la máscara vimos a la actriz Ana Brenda Contreras.

¿Quién Es La Máscara? 2024: ellos son los personajes finalistas de la temporada



La sexta temporada tiene tres finalistas, Cacahuate Enchilado, Freddie Verdury y Huesito Peligroso, y el domingo 22 de diciembre conoceremos al gran ganador de la temporada.