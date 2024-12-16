¿Quién Es La Máscara? 2024: tres duelos a muerte arrojaron a los tres personajes finalistas de la temporada

De 20 personajes que iniciaron la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? solo tres estarán en la gran final en la que tendrán que dar todo para conquistar el público, pues será la audiencia desde su casa será la responsable de elegir al ganador del 2024. No te pierdas el desenlace de esta competencia el domingo a las 7P/6C por Univision.

1er enfrentamiento máscara a máscara: Huesito Peligroso & Robotso

PUBLICIDAD



Huesito Peligroso abrió la pista y llegó prometiendo 'hueso' para todos si es que llega a la final. En sus propuestas de campaña dijo que será el 'huesito de todos' y aprovechó para recordar que ya no se hace pipí en la casa, además de comprometerse a ofrecer una campaña de desparasitación a todos los perritos del país. El can interpretó ‘Vampire’ y señaló que era una canción “muy perra” por el grado de complejidad. Después de escucharla cantar Juanpa Zurita dijo que Huesito Peligroso podría ser Karol Sevila, Carlos Rivera señaló a María Chacón, Martha Higareda a Sherlyn y Anahí cree que puede ser Dana Paola.

El segundo en salir fue Robotso y puso a mover las caderas de los investigadores y Omar Chaparro. El enorme y amoroso peluche expresó estar muy contento por haber llegado a la semifinal y cantó ‘Ojos Así’ de Shakira. Juanpa dijo que Robotso podía ser el cantante Humbe, Anahí expresó que Leonel García, mientras que Martha Higareda y Carlos coincidieron en señalar que podría ser Samo, vocalista de Camila.

Primer duelo entre Perrito Peligroso y Robotso en la semifinal de ¿Quién Es La Máscara? 2024

Huesito Peligroso fue elegido primer finalista de ¿Quién Es La Máscara? 2024



Los investigadores ya no tuvieron voto en la semifinal, solo el público en el foro, así que votaron y Huesito Peligroso ganó su boleto como primer finalista de la sexta temporada. Robotso recibió menos votos y tuvo que abandonar la competencia.

Huesito Peligroso fue elegido primer finalista

¿Quién Es la Máscara? 2024: Robotso se quitó la máscara y descubrimos a Samo



Detrás de Robotso encontramos a Samo, cantante de Camila y compositor. Los investigadores Martha y Carlos Rivera fueron los que atinaron con su apuesta al decir que se trataba del cantante. Samo agradeció la oportunidad y contó cómo gracias a Robotso pudo controlar su problema de ansiedad y claustrofobia. El oso de peluche se unió así al grupo de personajes y celebridades eliminadas de la temporada.

Samo le dio vida a Robotso en ¿Quien Es La Máscara? 2024

¿Quién Es La Máscara? 2024: el segundo duelo de la semifinal estuvo a cargo de Freddie Verdury y Tutupótama



Para este segundo duelo llegó Irina Baeva como investigadora invitada. Freddie Verdury se presentó con un look distinto, con barba y lentes, pues quiso ocultar la vergüenza que sintió el programa anterior en el que se tomó toda una botella de aderezo Ranch. La zanahoria cantó ‘Hey DJ’, bailó de manera sorprendente y después de su performance repartió regalitos entre los investigadores y el conductor.

PUBLICIDAD

Irina Baeva y Freddie Verdury quedaron en tener una cita afuera del foro y mientras ese momento llega, la actriz señaló que detrás de ese personaje podría estar Luis Gerardo Méndez. Juanpa Zurita señaló a Michel Duval, Anahí optó por decir que es Miguel Rodarte. Martha Higareda se fue por Sebastián Zurita y Carlos Rivera en esta ocasión mencionó a Ariel Miramontes ‘Albertano.

Tutupótama regresó con su perreo y el atrevido paso de Anitta con el tema ‘Envolver’. Juanpa aprovechó para presentarla oficialmente a sus papás como su novia. El investigador Carlos Rivera señaló estar seguro de que detrás de esta hipopótoma se encuentra la talentosa Bellakath, Martha Higareda apostó por Wendy Guevara. Irina Baeva dijo que podría ser Macarena Achaga, Anahí dijo que podría ser Yuya y Juanpa se fue por Kenia Os.

Freddie Verdury y Tutupótama en el segundo duelo de la semifinal de ¿Quién Es La Máscara? 2024

¿Quién Es La Máscara? 2024: Freddie Verdury es el segundo finalista de la temporada



Después del duelo a muerte entre Freddie Verdury y Tutupótama, el público votó y la mayor cantidad de votos fue para la irreverente zanahoria, por lo que la hipopótoma tendría que quitarse la máscara.

Freddie Verdury es el segundo finalista de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? 2024

¿Quién Es La Máscara? 2024: Yeri Mua fue quien dio vida a Tutupótama



Las investigadoras Anahí y Martha Higareda cambiaron su apuesta inicial y antes de que Tutupótoma se deshiciera de su máscara aseguraron que Yeri Mua estaba detrás de ella, mientras que Juanpa Zurita y Carlos Rivera se unieron para decir que era Bellakath. Y sí, Tutupótama fue Yeri Mua, la influencer, streamer, cantante y empresaria de origen veracruzano, quien expresó la gran experiencia que vivió con este personaje, el cual la hizo olvidarse de sus problemas personales o de un mal día.

Yeri Mua dio vida a Tutupótama en ¿Quién Es La Máscara? 2024

Cacahuate Enchilado y Ranastacia fueron el tercer duelo de la semifinal de ¿Quién Es La Máscara? 2024



Cacahuate Enchilado llegó con regalos de campaña para los investigadores y Omar Chaparro y prometió prohibir las zanahorias de llegar a la final, ya que no quiere cerca a Freddie Verdury. La botana más reconocida sorprendió al cantar en coreano y bailar el ‘Gagnam Style’. Anahí dijo que Cacahuate podría ser Silvia Navarro, Juanpa dijo a Cecilia Galiano, Martha Higareda mencionó a Consuelo Duval y Carlos Rivera se fue por Roxana Castellanos, un nombre que no se había mencionado hasta ahora.

PUBLICIDAD

Ranastacia apareció con su ya original sello al hablar, “sipi sapo”, y en esta ocasión su performance fue del tema ‘Amargura’ de Karol G. La rana y Juanpa Zurita sacaron su mejor acento colombiano y tuvieron una conversación muy divertida entre 'parces'. Tras escucharla cantar, Anahí cree que Ranastacia puede ser Andrea Legarreta, Juanpa se fue por Daniela Luján, Martha Higareda dijo Lida Ávila y Carlos Rivera señaló a Ana Brenda Contreras.

El tercer y último duelo de la semifinal estuvo protagonizado por Cacahuate Enchilado y Ranastacia

Cacahuate Enchilado es el tercer finalista de ¿Quién Es La Máscara? 2024



El público votó porque Cacahuate Enchilado llegara a la final y el sentimiento de tristeza se hizo presente en el escenario, pues eso significaba que Ranastacia tendría que decir adiós a la competencia. El personaje se ganó el corazón del público y los investigadores y les dolió saber que se iría.

Ranastacia y Cacahuate Enchilado estaban muy nerviosos mientras el público votaba

Ana Brenda Contreras fue Ranastacia en ¿Quién Es La Máscara? 2024



Juanpa cambió su apuesta final y se unió a Carlos Rivera al decir que Ranastacia podría ser Ana Brenda Contreras y se dejó ver muy emocionado, ya que según explicó la actriz y cantante le dio una oportunidad muy importante al inicio de su carrera. Llegó el momento de gritar ¡Fuera máscara! y ver a la protagonista de 'La Malquerida' y 'Teresa' detrás de la tierna Ranastacia. Por cierto que confesó que la forma de hablar de su personaje lo retomó de la manera en que ella le habla a sus perritas, con el sonido 'sipi sapo'.

PUBLICIDAD

No te pierdas la gran final de ¿Quién Es La Máscara? 2024 el domingo 22 de diciembre, descubre qué celebridades están detrás de los tres finalistas y quién se coronará como gran campeón. La cita es a las 7P/6C por Univision.