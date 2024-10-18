¿Quién Es La Máscara? 2024: Este domingo es el estreno de la nueva temporada por Univision
Prepárate para el estreno de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? que vuelve a tener a Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda como investigadores, y celebra la suma de Anahí al panel para descubrir la verdadera identidad de los personajes. La cita es este domingo 20 de octubre a las 7P/6C por Univision.
Entra ya a ViX, entretenimiento sin límites, con más de 100 canales, gratis y en español.
Alista tus conocimientos de cultura pop y despierta al investigador que llevas dentro, ya que la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? llega este domingo a Univision a las 7P/6C. Durante el estreno conoceremos a los primeros personajes, quienes nos sorprenderán con sus características y talentos.
Será una temporada llena de novedades y la primera de ellas es que se ha confirmado que la actriz y cantante Anahí formará parte del panel de investigadores y junto a ellos buscará descifrar quién está detrás de los increíbles personajes.
Notas Relacionadas
¿Quién Es La Máscara? 2024: Ellos son los personajes de la sexta temporada
La cantante no tendrá las cosas fáciles, pues además de contar con el enorme escenario y nuevos personajes, habrá acertijos muy complejos y para deducir la identidad de las celebridades deberá contar con efectivas estrategias, pues habrá novedades en la dinámica de esta sexta temporada.
Conviértete en un experto investigador, recuerda que las pistas sobre la identidad escondida de cada participante famoso serán reveladas con el estreno mundial este domingo 20 de octubre.
¿Quién Es La Máscara? 2024: Ellos son los investigadores y conductores de la sexta temporada
Además de la cantante de RBD, para esta nueva temporada el grupo de investigadores lo conforman Carlos Rivera, Juanpa Zurita y Martha Higareda, con Omar Chaparro y Kiara Liz como conductores.
Sobre su incorporación a este exitoso reality que une a la familia, Anahí ha resaltado sentirse muy orgullosa, ya que está en un momento muy especial en su carrera, ya que es “regresar a donde todo empezó. Desde un nuevo y mutuo sentimiento donde prevalece el cariño que nos une de toda una vida”.
Mientras que su rol en el panel de investigadores lo considera algo muy divertido y que espera con muchas ganas. “Eso me hace tan feliz, por poder crear momentos inolvidables como integrante de una de las emisiones más exitosas de la pantalla chica”.
¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿Cuándo y a qué hora se podrá ver en Estados Unidos?
Después de que en la final de la última temporada del reality Bárbara de Regil con el personaje de Puercoespunk fuera elegida como ganadora, esta nueva edición llega con más musicales y sorpresas para el público.
Recuerda que todos los episodios de ¿Quién Es La Máscara? 2024 podrás verlos en Estados Unidos por Univision. La cita es los domingos a las 7P/6C. Diviértete y atrévete a lanzar apuestas sobre quiénes son las celebridades detrás de estos increíbles personajes y prepárate para gritar ¡Fuera máscara! a los eliminados.