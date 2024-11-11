¿Quién Es La Máscara? 2024: Dos personajes eliminados, un desmayado y Martha activa el botón azul

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Majo Aguilar dio vida a Pony, personaje con el que se encariñó mucho

El cuatro programa de ¿Quién Es La Máscara? 2024 estuvo muy divertido con la participación de ocho personajes, quienes ya más en confianza, pues esta fue la segunda ocasión que regresaron al escenario, no dejaron de hacer bromas con los investigadores , pero también aprovecharon para confundirlos más con sus pistas.

El resultado de dos cuádruples combates arrojó a dos personajes eliminados y ahora sí dos investigadores atinaron a descubrir a las celebridades detrás de cada uno de ellos.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Robotso, Tutupótama, Maraña y Orni regresaron al escenario



El primer combate inició con estos cuatro personajes y el primero que cantó fue Robotso, quien sigue buscando a su Latosa. El oso de peluche gigante sorprendió con el tema ‘Despacito’ y su voz de tenor español. Su desempeño hizo que los investigadores pensaran que Carlos Vives, Cristian Castro, Chuy Navarro o Alex Fernández podrían estar detrás de él. Posteriormente tocó el turno a la linda Tutupótoma, quien encantó a todos los presentes con el tema ‘Malas Decisiones’. Las apuestas para ver quién puede ser este personaje señalaron a Kenia Os, Wendy Guevara, CAELi y hasta Kimberly Loaiza. Con toda la música en el estambre apareció Maraña, con el tema ‘Desconocidos’. Los investigadores creyeron que Maraña puede ser El Mariana, Nicole Chávez, Alama o Danyan Cat.

¿Quién es La Máscara? 2024: Robotso, Tutupótama, Maraña y Orni, en el primer combate del cuarto programa

¿Quién Es la Máscara? 2024: Los investigadores salvaron a Robotso



Llegó uno de los primeros momentos definitivos de la noche, cuando los investigadores tienen que decidir a qué personaje rescatan. Sin dudarlo, ellos dijeron que Robotso tiene que seguir en la competencia, con lo cual el público tenía que votar para salvar a dos más de la zona de riesgo. Fue así que primero salvaron a Tutupótama y posteriormente a Orni.

Robotso fue salvado por los investigadores

¿Quién Es La Máscara? 2024: Maraña reveló su verdadera identidad, la de Samy Rivers



Maraña no fue salvada por ni por el público ni por los investigadores, así que tuvo que mostrar su rostro. Antes de eso los investigadores volvieron a decir sus apuestas, pero Juanpa Zurita, quien había dicho que Mariana podría ser Alana, decidió cambiar su apuesta y señaló que Sammy Rivers podría ser Maraña y sí, al final él fue el único que adivinó el nombre de la celebridad.

Maraña fue interpretado por la streamer mexicana Samy Rivers

El segundo combate del cuarto programa de ¿Quién Es La Máscara? estuvo protagonizado por Pony, Azul, Camilo Mandrilo y Pepe Nador



La competencia continuó ahora con estos cuatro personajes. Pony fue el primero en demostrar su talento y terminó en el desmayo cuando Anahí le dijo que la conocía muy bien, la sorpresa provocó que se desvaneciera el elegante equino. Después de cantar el tema ‘TQG’, los investigadores señalaron que Pony podría ser Majo Aguilar, Ángela Aguilar, Mariana Garza o Aislinn Derbez. El león Azul llegó imponente y reveló que su verdadero nombre ‘Azul Marino Peluche Rebelde’. Él canto ‘Miénteme’ y los investigadores creen que Kimberly la más preciosa, Aracely Arámbula, Irina Baeva o Itatí Cantoral podría estar detrás de él. Camilo Mandrilo fue el tercero en cantar el tema ‘Cupido’. Los investigadores lanzaron sus apuestas y creen que Itatí Cantoral, Paty Navidad, Claudia Martin o Fabiola Guajardo, podrían darle vida. Pepe Nador volvió a emocionar a todos e interpretó el tema ‘La Intención’. Los nombres de quiénes podrían ser este personaje fueron Sebastián Rulli, Luis Roberto Guzmán, Yahir o Alex de la Madrid.

Pony, Azul, Camilo Mandrilo y Pepe Nador, en el segundo combate del cuarto programa de QELM

¿Quién Es La Máscara? 2024: Camilo Mandrilo fue el primer salvado por los investigadores



Juanpa fue el encargado de comunicar que el personaje quedaba libre de la zona de riesgo. El público votó y eligió a Azul y luego a Pony para quedar a salvo. Por ello, Pepe Nador tendría que revelar su verdadera identidad.

Camilo Mandrilo fue el primer rescatado del segundo combate de QELM

¿Quién Es La Máscara? 2024: Martha Higareda activa el botón azul 'Salvame' y regresó a Pepe Nador a la competencia



Cuando Pepe Nador estuvo a punto de mostrar su personalidad Martha activó el botón azul ‘Sálvame’ y lo regresó a la competencia.

Martha Higareda activó el botón Azul

¿Quién Es La Máscara? 2024: Pony queda fuera y Majo Aguilar fue la encargada de darle vida



El público tuvo que volver a votar entre Azul y Pony y este último personaje tuvo que mostrar su verdadera personalidad. Majo Aguilar fue la celebridad detrás de Pony y se mostró muy emocionada y contenta de participar en un proyecto como ¿Quién Es La Máscara? Carlos Rivera fue el único investigador que adivinó su personalidad y con ello recuperó su apodo de ‘señor intuición’.