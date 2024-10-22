¿Quién Es La Máscara? 2024: Personajes presentados en el primer programa

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: Marta Sánchez confesó que el disfraz de Tucán la hizo sentir sexy en el escenario

El momento de gritar ¡Fuera máscara! regresó a la televisión con el estreno de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? conducido por Omar Chaparro y que tú puedes ver todos los domingos por Univision .

Los investigadores Anahí, Martha Higareda, Carlos Rivera y Juanpa Zurita demostraron que vienen preparados al máximo con sus conocimientos de cultura pop y deportes. La exRBD tuvo un acierto en su debut y, como era de esperarse, también el ‘señor intuición’. Ya veremos quién descubre a más celebridades al final de esta sexta temporada.

Mientras tanto, conoce quiénes fueron los siete personajes que se presentaron en el primer capítulo de ¿Quién Es La Máscara? 2024. No olvides que esta temporada está integrada por 20 personajes .

¿Quién Es La Máscara? 2024: qué personajes aparecieron en el primer programa



Los siete primeros personajes aparecieron en dos partes; en el primer triple combate vimos a Venustiano, Robotso y Tucán, mientras que el resto: Micrófono, Huesito Peligroso, Orni y Cacahuate Enchilado, en un segundo cuádruple combate

Venustiano llegó a ¿Quién Es La Máscara? 2024 directo de otra galaxia



Este guerrero intergaláctico multidimensional que es fan de entrenar con su puntería y hacer transmisiones en internet, no llegó solo ya que apareció con su mascota ‘Rufus’. Es hijo del gran luchador galáctico y perpetua su legado en cada presentación. Es fanático de los números y le gusta llevar la cuenta de todo.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Venustiano se presentó en el primer programa

¿Quién Es La Máscara? 2024: Robotso, el enorme peluche del futuro



Este tierno oso vive en un mundo postapocalíptico caótico, lleno de rascacielos en ruinas y calles abarrotadas en múltiples niveles. Es un oso joven, de apenas ocho años y por eso mismo se la vive haciendo travesuras. Que no te extrañe que Omar Chaparro sea blanco de sus bromas y ocurrencias.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Robotso se presentó en el primer programa

Tucán, ave exótica llena de estilo en ¿Quién Es La Máscara? 2024



Este personaje viene de la década de los 50, es dueña de un elegante centro nocturno y su padre fue un torero español, de ahí su acento. Su mundo es el jet set internacional y le organiza eventos a las personalidades más importantes de la farándula, la música, el deporte y la moda.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Tucán se presentó en el primer programa

¿Quién Es La Máscara? 2024: Micrófono con mucha personalidad e historia



Un objeto lleno de nostalgia, pero también muy bien adaptado a la nueva época. De naturaleza reflexiva, su hogar no siempre han sido los escenarios, pasó por muchos lugares antes de llegar a un estudio de grabación y no todo en su vida fue fácil. A punto de jubilarse, su añoranza por tiempos pasados y géneros musicales de cada década lo motiva a compartir sus conocimientos y vivencias con los jóvenes y a dejar su última gota de energía en el escenario.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Micrófono se presentó en el primer programa

¿Quién Es La Máscara?: Huesito Peligroso, el can más rudo en la historia del reality



Simpático, parlanchín, viene de un barrio popular de la ciudad de México, es huérfano de madre y lucha por todo, es chiquito pero peligroso. Solía ser un luchador del bando técnico, pero ahora es rudo y el ‘Perro aguado’ es su gran enemigo. Aunque lo veas muy valiente, también se pone nervioso y todo su cuerpo comienza a temblar.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Huesito Peligroso se presentó en el primer programa

¿Quién Es La Máscara? 2024: Orni con el rap corriendo por las venas



Es un ornitorrinco rebelde, su naturaleza diversa como mamífero y ovíparo también se refleja en sus múltiples personalidades. Es un ser único con su pico de pato, cola de pastor y patas de nutria. Es cantante de rap, pero su verdadera pasión es la trova, canta y compone, pero eso no le deja dinero, así que no te extrañe verlo cantar en un bar por las noches.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Orni se presentó en el primer programa

¿Quién Es La Máscara? 2024: Cacahuate Enchilado, harto de ser 'la botana' de todos



Viene directo del norte de México, su acento lo delata y uno que otro grito. No le gusta ser 'la botana', en realidad en la cantina en la que vive nadie lo respeta y luchará por dejar de ser la botana. No es muy listo, pero tiene un gran corazón. Su nombre completo: Cacahuate Enchilado Venustiano Pascacio Treviño de Elizondo y Garza, ‘cacahuate de padre y enchilado con madre’.