¿Quién Es La Máscara? 2024: Ellos son los personajes de la sexta temporada

¿Quién Es La Máscara?: conviértete en todo un investigador con el estreno de la nueva temporada

El secreto mejor guardado de la televisión de ¿Quién Es La Máscara? está por arrancar en su sexta temporada y es momento de conocer a los personajes que subirán al escenario y darán todo de sí para llegar a la final y llevarse la victoria.

Un total de 20 personajes fueron diseñados para ser parte de esta temporada que nuevamente será conducida por Omar Chaparro, acompañado por Kiara Liz Ortega como host backstage y Marko será el host digital. No te pierdas este 20 de octubre el estreno y disfruta de los primeros performances.

¿Quién Es La Máscara? 2024: personajes de la sexta temporada



Previo al estreno se ha anunciado a algunos personajes que tendrán la misión de permanecer el mayor número de episodios posibles, tener el mejor desempeño en el escenario y no ser descubierto por los investigadores. Al final, solo uno será el ganador. A continuación, la lista de los personajes confirmados:

Azul

Cacahuate Enchilado

Camilo Mandrilo

Chepino Langostino

Dale Dale

Erik El Roto

Freddie Verdury

Huesito Peligroso

Maraña

María Joacuina

Micrófono

Orni

Pepe Nador

Pony

Ranastacia

Ricardilla

Robotso

Tucán

Tu Tupó Tama

Venustiano

¿Quién Es La Máscara? 2024: cuatro investigadores listos para descubrir las pistas



El panel de esta temporada está impresionante, pues cuatro personalidades estarán a cargo de descubrir las pistas de los personajes.

La primera de ellas es Martha Higareda, quien por segunda temporada consecutiva es parte de este proyecto.

Le sigue el cantante Carlos Rivera, quien desde la primera temporada de QELM es investigador, convirtiéndose en el ‘Seño Intuición’, siempre atinado y con grandes apuestas.

El influencer y actor Juanpa Zurita también participará y, como se recordará, esta celebridad ha sido parte de esta familia desde la segunda temporada.

Por último, Anahí se suma como investigadora de la sexta temporada y ello marca su regreso a la televisión. La cantante y actriz se unirá a este equipo para descifrar los más complejos acertijos en torno a la identidad de las celebridades ocultas detrás de los personajes.

¿Quién Es La Máscara 2024?: dinámica y novedades de esta sexta temporada



Celebridades del mundo del deporte, actores, cantantes, conductores, influencers, etc., han participado y dado vida a un divertido personaje.

El objetivo es hacer suyo al personaje, darle su toque especial y estar dispuestos a subir al escenario a cantar, bailar y divertirse a lo grande, además de no revelar su identidad.

Por su parte los investigadores tienen que adivinar el nombre de la celebridad, pero también podrán salvar a aquel que quieran que siga esta temporada. El público en el estudio es quien vota y decide qué personaje sigue en la competencia y cuál tendrá que revelar su identidad al grito de ¡Fuera máscara! Cada episodio se eliminará a un participante.

Además, para esta temporada se han incluido algunas novedades en la dinámica para imprimir más emoción, tales como la presencia del botón dorado, pronóstico, juego de habilidad, entre otras. No te pierdas ningún episodio y entérate en qué consisten estas nuevas herramientas.