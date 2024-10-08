¿Quién Es La Máscara?: de qué trata y novedades de la sexta temporada

Video ¿Quién Es La Máscara?: conviértete en todo un investigador con el estreno de la nueva temporada

La diversión está por arrancar con la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? conducido por Omar Chaparro, un gran panel de investigadores y los personajes más originales que se hayan visto.

Será el domingo 20 de octubre cuándo estrenará la nueva temporada, la cita es a partir de las 7P/6C por Univision.

¿Quién Es La Máscara?: los investigadores de la sexta temporada



Además de volver a ver a Omar Chaparro en la conducción, también repiten algunos integrantes del panel de investigadores. La primera de ellas es Martha Higareda, quien por segunda temporada consecutiva es parte de este proyecto.

Le siguen el cantante Carlos Rivera, quien desde la primera temporada de QELM es investigador, convirtiéndose en el ‘Seño Intuición’, siempre atinado y con grandes apuestas.

El influencer y actor Juanpa Zurita también participará y, como se recordará, esta celebridad ha sido parte de esta familia desde la segunda temporada. Su carisma lo ha llevado a protagonizar grandes momentos con algunos personajes y ni qué decir de la química que refleja con sus compañeros.

Por último, Anahí se suma como investigadora y ello marca su regreso a la televisión. La cantante y actriz se unirá a este equipo para descifrar los más complejos acertijos en torno a la identidad de las celebridades ocultas en los personajes de la sexta temporada .

¿Quién Es La Máscara?: cuál es la dinámica de este programa



Este programa, el cual es considerado como el secreto mejor guardado de la televisión, tiene un formato muy divertido que ha permitido la participación de grandes celebridades, desde deportistas, cantantes, actores, conductores e influencers, cada temporada.

Cada una de las estrellas que participa es invitada a dar vida a un divertido personaje e imprimirles su toque, en pocas palabras, hacerlos suyos y estar dispuestos a subir al escenario a cantar.

Por otra parte, el panel de investigadores tiene la misión de descubrir quién es la celebridad detrás de cada personaje. ¿Cómo lo logran? A través de preguntas y descifrando las pistas y acertijos que se presentan antes del número musical de cada personaje.

Los investigadores también son los responsables de salvar cada episodio a uno o más personajes y liberarlos de la eliminación, mientras que el público en el estudio es el encargado de votar y elegir quién continúa en la competencia y quién la abandona.

¿Quién Es La Máscara?: cuáles son las novedades de la sexta temporada



La emoción será mayor con nuevas dinámicas y aquí te damos a conocer algunas de ellas:

Esta temporada se agregará el ‘Botón dorado’ el cual, como su nombre lo dice, es un botón instalado en la mesa de los investigadores. Cada uno tendrá la oportunidad de apretarlo una vez durante la temporada y servirá para salvar a un personaje. Pero ojo, uno de los investigadores podrá presionar el botón y salvar al personaje que quiera sin consultarlo con sus compañeros.

Otra de las novedades es el ‘Pronóstico’, el cual consiste en que durante la primera presentación de cada personaje, los investigadores escribirán quién creen que puede ser la celebridad detrás de él. Los pronósticos se reúnen y se ponen en un sobre cerrado y cuando llegue el momento de desenmascarar al personaje, aunque sea varios programas después, se abrirá el sobre y sabremos quién de los investigadores le atinó.

‘Juego de Habilidad’, los investigadores deberá realizar un juego de habilidad: tiro al blanco, aros, mini golf, etc., y si logran superar el desafío recibirán una pista extra del personaje.