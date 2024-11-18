¿Quién Es La Máscara? 2024: Juanpa Zurita activó el botón de salvación, dos personajes revelaron su identidad y más sorpresas

Video Así se guarda el secreto de ¿Quién Es La Máscara?

El quinto episodio de ¿Quién Es La Máscara? 2024 fue muy intenso, con la participación de ocho personajes, quienes defendieron su lugar en la competencia con bromas hacia Omar Chaparro y pistas con las que intentaron confundir a los investigadores .

Al final de los combates, dos personajes perdieron su máscara, pero la identidad de uno de ellos fue un enigma para los investigadores hasta el final.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Freddie Verdury, Venustiano, Chepino Langostino y Huesito Peligroso se enfrentaron

El primer combate de la noche inició con estos cuatro personajes, siendo Freddie Verdury el elegido para tomar el escenario con la canción 'Déjala que vuelva'. Su forma de actuar hizo que los investigadores sospecharan que Luis Gerardo Méndez, Raúl Araiza, Mark Tacher o Armando Hernández podrían estar detrás de su máscara.

El valiente Venustiano fue el siguiente en actuar y lo primero que hizo fue reclamarle a Carlos Rivera no llevar su gira de conciertos a su planeta. El alien llegó con algodones de azúcar para todos, pero el de Juanpa tenía un sabor más especial. Cantó el tema 'Dembow' y los investigadores apostaron que su verdadera identidad podría estar entre el luchador Místico, Pedrito Fernández, Joaquín Bondoni o José Eduardo Derbez.

Huesito Peligroso llegó con su cartilla de vacunación para ver si alguien podía adoptarlo, pero se puso muy exigente cuando Martha Higareda le propuso su casa como su nuevo hogar. El simpático perrito sorprendió a los presentes con la canción 'El Final De Nuestra Historia'. Las apuestas para adivinar su identidad estaban entre Angelique Boyer, Paulina Goto, Cynthia Klitbo y Mariana Garza.

Chepino Langostino cantó 'Despídase bien' y los investigadores estaban seguros de que su verdadera identidad estaba entre Ernesto Laguardia, Yurem, Imanol y Christopher Uckermann.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Los investigadores salvaron a Freddie Verdury

Uno de los momentos estelares de la noche fue cuando los investigadores tuvieron que decidir a qué personaje iban a salvar primero. Después de una corta deliberación, se inclinaron por Freddie Verdury. El público también hizo lo suyo y salvaron de la zona de riesgo a Venustiano y a Huesito Peligroso.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Chepino Langostino se quitó la máscara

Chepino Langostino no puso ser salvado por los investigadores ni por el público, por lo que tuvo que despojarse de su máscara. Antes de eso, los investigadores hicieron una apuesta final. Martha Higareda cambió de opinión y aseguro que detrás de la máscara estaba Imanol, mientras que Juanpa Zurita se mantuvo firme en su decisión por Yurem. Carlos Rivera y Anahí decidieron que Martín Ricca era quien le daba vida al personaje y al final tuvieron razón.

Chepino Langostino se despojó de su máscara y reveló ser el actor argentino, quien aseguró que se encariñó con su personaje y que le dio gusto de ver nuevamente a Anahí, con quien grabó una telenovela en el pasado.

¿Quién Es La Máscara? 2024: segundo combate de la noche

El segundo cuádruple combate estuvo protagonizado por Ricardilla, Cacahuate Enchilado, Dale Dale y Ranastacia. Cacahuate Enchilado fue el primero de ellos en aparecer en el escenario y tuvo algunas curiosas interacciones con Omar Chaparro que dejaron a entrever que el famoso detrás de su máscara tiene una relación muy cercana con el conductor.

Se presentó con la canción 'Rockstar' y debido a su forma de actuar con Omar Chaparro y su sentido del humor, los investigadores apostaron que su verdadera identidad tenía que estar entre Consuelo Duval, Livia Brito, Ariadne Díaz o Mariana Treviño. Después fue el turno de Ricardilla, quien olvidando un poco su acento yucateco cantó 'Sabes a Chocolate'. Graciela Mauri, Lupita Sandoval, Violeta Isfel o Sherlyn fueron las opciones manejadas por los investigadores para este personaje.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Dale Dale repartió dulces y alegría

Dale Dale llegó repartiendo dulces y felicidad entre el público, para después maravillarlos con la canción 'Suavecito Suavecito'. En esta ocasión, Paulina Goto, Tania Rincón, Raquel Bigorra y Natasha Dupeyrón fueron las apuestas. Por último, Ranastacia llegó con su mal de amores a cantar 'El Tóxico'. Anahí reveló que se vistió de color naranja en honor a ella y apostó que Joy de Jesse & Joy estaba detrás de su máscara. Los otros investigadores dieron las opciones de Ana Serradilla, Itati Cantoral y Mónica Duarte.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Cacahuate enchilado fue salvado por los investigadores

Martha Higareda fue la encargada de revelar que Cacahuate Enchilado era el personaje elegido por ellos para continuar en la competencia. El público votó y salvaron a Ranastacia y a Dale Dale, pero no contaban con la astucia de Juanpa Zurita.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Juanpa Zurita pulsó el botón de 'Sálvame' y regresó a Ricardilla a la competencia

Con la elección de los investigadores y el público, parecía que Ricardilla estaba condenada a revelar su identidad, pero Juanpa Zurita actuó de forma veloz para que la competencia no perdiera el carisma de ese personaje.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Dale Dale perdió su máscara

Debido a eso, Ranastacia y Dale Dale tuvieron que volver a someterse a la votación del público. La anfibia se salvó, por lo que la piñata tuvo que quitarse su máscara. Antes de eso, los investigadores hicieron su última apuesta de la noche. Angelica Vale, Raquel Bigorra, Tania Rincón y Natasha Dupeyrón fueron las opciones, pero ninguna resultó ser la correcta.

Dale Dale se quitó su máscara, revelando a la modelo e influencer Manelyk González como su verdadera identidad. La joven agradeció por la gran experiencia, pero confesó que le hubiera gustado seguir en el programa un poquito más.