¿Quién Es La Máscara? 2024: personajes presentados en el tercer programa

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: María Joacuina es el cuarto personaje eliminado y nadie descubrió su identidad

Con tres programas al aire de ¿Quién Es La Máscara? 2024 ya quedaron al descubierto los 20 personajes de este ciclo y cuatro han tenido que despojarse de su máscara.

Todos los personajes tienen características que los hacen únicos, las pistas para descifrar su verdadera personalidad no están nada fáciles y no debes de perderte ni un solo episodio para ver su desempeño en el escenario.

Conoce a los siete personajes que aparecieron en el tercer programa y elige a tu favorito. No te pierdas ¿Quién Es La Máscara? 2024 los domingos a las 7P/6C por Univision.

PUBLICIDAD

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿qué personajes aparecieron en el tercer programa?

María Joacuina y todo su estilo llegaron a ¿Quién Es La Máscara? 2024



María Joacuina es una influencer, streamer y youtuber que hace sus videos de estilo de vida, desde su cuarto. Su mundo son los ‘likes’, las colaboraciones y los ‘followers’. Si no puedes aportarle nada de lo anterior, no te va a hacer caso.

María Joacuina apareció en el tercer programa de QELM 2024 Imagen TelevisaUnivision

Pepe Nador, el primer bote de la basura que compite en ¿Quién Es La Máscara?



Es un bote de basura obsesionado con la limpieza. Sí, como lo oyes, cada vez que ve una basurita por ahí, se encarga de comérsela para que todo esté impecable a su alrededor. Él fue abandonado y desde entonces, ha ido armando su ser con los pedacitos de cosas que la demás gente no usa y él le encuentra la forma de darle la vuelta y usar las cosas a su favor. Pepe Nador no está solo, es acompañado por su perrito ‘Petronilo’.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Pepe Nador llegó al tercer programa Imagen TelevisaUnivision

¿Quién Es La Máscara? 2024: Azul y sus rugidos conquistarán al público



Azúl es un león de espíritu despampanante, pero encerrado en el cuerpo de un godín (empleado de oficina). Su característica principal es que es auténticamente, auténtico. Él es él. No le gustan las etiquetas y uno de sus defectos es que no tiene filtro. Todo lo que piensa pasa directo de su mente a su boca. Es el rey, indudable, y por eso, su misión es devolverle el color a su mundo triste y azul. Es muy emocional, demasiado, pero sobre todo, muy dramático.

Azul apareció en el tercer programa de QELM 2024 Imagen TelevisaUnivision

¿Quién Es La Máscara? 2024: Ranastacia, la rana con mejor olfato del mundo



Desde que era un renacuajo, Ranastasia ha sido muy liberal. Nació en un pequeño estanque donde aprendió que lo importante en la vida, es pasársela bien con o sin dinero, con o sin pareja, con o sin trabajo… es una rana muy desapegada a lo material, pero no deja de tener un gran estilo. Su profesión es conocer el mundo y conocer a las personas, dando saltos de lugar en lugar.

QELM 2024: Ranastacia, una ranita muy alegre y con buen olfato Imagen TelevisaUnivision

¿Quién Es La Máscara? 2024: Maraña enfrentará todos los nudos que se le presenten



Nacida en una cabaña acogedora en las altas montañas del Himalaya, Maraña es un ser hecho completamente de estambre de colores vivos, lo que refleja su personalidad vibrante y alegre. Sus lentes oscuros y sus agujas, que usa tanto para hiking como para tocar la batería, son elementos esenciales de su apariencia única. Su mascota, un perrito llamado Crochet, la acompaña en todas sus aventuras. Maraña es un símbolo de resiliencia y adaptabilidad, siempre lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le presente.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Maraña llegó al tercer episodio Imagen TelevisaUnivision

¿Quién Es La Máscara? 2024: Chepino Langostino, un chef con mucho estilo



Un chef trotamundos que lleva años deleitando paladares, poseedor del mejor sazón, pues detrás de cada receta hay una anécdota por contar. Chepino Langostino es un cocinero de cinco estrellas que por medio de sus platillos e historias se gana el corazón de los comensales.

QELM 2024: Chepino Langostino y su sazón aparecieron en la competencia

¿Quién Es La Máscara? 2024: Freddie Verdury, el más norterño y alegre



Es una verdura dicharachera y animosa, viene del norte de la huerta, canta en camiones, bautizos, bodas y cualquier evento que guste de la música en vivo. Fan de todos los artistas, es de gustos diversos a la hora de escuchar y cantar diferentes géneros musicales, su anhelo más grande es llegar a cantar en televisión y ser famoso; por eso ha trabajado de todo para juntar dinero y viajar a la capital.