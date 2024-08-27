Anahí será la nueva investigadora de ¿Quién Es La Máscara?

Video Anahí regresa a la televisión como investigadora en ¿Quién es la máscara?

Los seguidores de ¿Quién Es La Máscara? el programa en el que las celebridades se ocultan detrás de increíbles personajes, pueden estar felices con lo que se prepara en esta sexta temporada, ya que tendrá una nueva investigadora.

Así es, el panel de investigadores sumará un nuevo integrante a sus filas, se trata de la actriz y cantante Anahí, quien traerá todo su carisma y alegría y se unirá a Carlos Rivera, Martha Higareda y Juapa Zurita en esta divertida labor.

PUBLICIDAD

Los cuatro investigadores pondrán a prueba sus habilidades para descifrar los más complejos acertijos en torno a la identidad de las celebridades ocultas en fantásticos personajes.

Anahí regresa a la televisión con ¿Quién Es La Máscara? por Univision



La actriz y cantante con más de 12 millones de seguidores confirmó su participación luego de haber concluido, hace varios meses, la gira internacional de 'Rebelde Tour' y después de 15 años de ausencia de los escenarios.

Anahí aseguró que se encuentra en un momento muy especial en su carrera, para “regresar a donde todo empezó. Desde un nuevo y mutuo sentimiento donde prevalece el cariño que nos une de toda una vida”.

Es considerada una de las figuras más representativas del pop latino y como actriz destaca su participación en las telenovelas 'Vivo Por elena', 'Gotita de Amor', 'Clase 406', 'Alondra', 'Dos Hogares', 'Mujeres Engañadas', 'Primer Amor: A 1000 por Hora'.

Cuándo se estrena la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara?



A partir del 20 de octubre los domingos serán de este programa donde las celebridades se ocultan detrás de los personajes más increíbles y originales. La cita es a las 7P/6C por Univision.

¿Quién Es La Máscara? considerado el secreto mejor guardado de la televisión, tiene un formato muy divertido que ha permitido la participación de grandes celebridades, desde deportistas, cantantes, actores, conductores e influencers, cada temporada.

Cada una de las estrellas que participa es invitada a dar vida a un divertido personaje e imprimirles su toque, en pocas palabras, hacerlos suyos y estar dispuestos a subir al escenario a cantar.

PUBLICIDAD

Por otra parte, el panel de investigadores tiene la misión de descubrir quién es la celebridad detrás de cada personaje. ¿Cómo lo logran? A través de preguntas y descifrando las pistas y acertijos que se presentan antes del número musical de cada personaje.

¿Quién Es La Máscara?: Detalles y sorpresas que prepara la sexta temporada



Además de Carlos Rivera, Martha Higareda y Juanpa Zurita como investigadores, también está confirmada la participación de Omar Chaparro como nuestro conductor, mientras que Kiara Liz Ortega será co-host y estará encargada de revelar algunas pistas.

Dentro de las novedades que prepara esta temporada se encuentran estrategias y diversos elementos que darán un toque de misterio y nerviosismo. Un ejemplo es el ‘Botón dorado’, el cual como su nombre lo dice es un botón instalado en la mesa de los investigadores. Cada uno tendrá la oportunidad de apretarlo una vez durante la temporada y servirá para salvar a un personaje. Pero ojo, uno de los investigadores podrá presionar el botón y salvar al personaje que quiera sin consultarlo con sus compañeros.