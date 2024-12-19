¿Quién Es La Máscara? 2024: dónde, cuándo y a qué hora ver la final en Estados Unidos

El programa conducido por Omar Chaparro, ¿Quién es la Mascara? , llegó a Estados Unidos en su sexta temporada y tú has podido disfrutar de este show todos los domingos, desde el 20 de octubre por la señal de Univision.

Sin embargo, ha llegado el momento de despedir la temporada con el gran final, el cual se realizará el domingo 22 de septiembre a partir de las 7P/6C. Será una final destacada porque por primera vez el público en Estados Unidos votará para elegir al ganador.

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿quiénes son los investigadores?



De nueva cuenta serán cuatro los investigadores a cargo de descubrir la verdadera identidad de los personajes que participan. Esta sexta temporada de QELM se agrega una nueva celebridad que hará grandes aportaciones al panel.

Martha Higareda será investigadora por segunda ocasión consecutiva.

será investigadora por segunda ocasión consecutiva. Carlos Rivera , el ‘Señor Intuición’, quien ha estado presente desde la primera temporada, seguirá con sus atinadas apuestas.

, el ‘Señor Intuición’, quien ha estado presente desde la primera temporada, seguirá con sus atinadas apuestas. Juanpa Zurita , uno de los influencers más carismáticos, será investigador por quinta ocasión.

, uno de los influencers más carismáticos, será investigador por quinta ocasión. Anahí es la nueva investigadora de ¿Quién Es La Máscara? y su anuncio fue toda una sensación. Sus fans esperan el momento de verla y confían en que tendrá grandes aciertos y descubrirá la personalidad de varias celebridades.

¿Quién Es La Máscara?: ellos son los personajes finalistas



Fueron 20 personajes los que este año se unieron a la competencia de ¿Quién Es La Máscara? 2024 entre los que se encuentran: Azul, Camilo Mandrilo, Chepino Langostino, Dale Dale, Erik El Roto, Maraña, María Joacuina, entre otros.

Solo tres llegaron a ser finalistas : Cacahuate Enchilado, Freddie Verdury y Huesito Peligroso. Descubre quién de ellos será el ganador, pero sobre todo, participa con tu voto y apoya a tu favorito.

¿Quién Es La Máscara? 2024: cómo puede votar el público para elegir al ganador



Esta gran final romperá con la tradición del reality, ya que por primera vez el público podrá votar por su personaje favorito para coronarse campeón.

Hacerlo es muy fácil, solo ingresa al sitio oficial del show www.univision.com/shows/quien-es-la-mascara y vota por el personaje que más te haya encantado durante la competencia.

Recuerda que la votación iniciará y terminará en cuanto Omar Chaparro lo anuncie durante la transmisión de la final este domingo. El personaje que obtenga mayor cantidad de votos será el ganador de la temporada. Solo tendrás unos minutos para votar, así que no lo pienses y apoya a tu favorito en cuanto se active el proceso.