¿Quién Es La Máscara? 2024: personajes presentados en el segundo programa

Video ¿Quién Es La Máscara? 2024: El Fantasma fue Erik El Roto y sorprendió al cantar un tema de Bad Bunny

La magia de seis nuevos personajes se hizo presente en el segundo programa de la sexta temporada de ¿Quién Es La Máscara? Música y diversión también fueron parte de una segunda noche en la que solo hubo un personaje eliminado.

Este año ¿Quién Es La Máscara? 2024 tiene 20 personajes participantes , cada uno increíble y lleno de encanto, con una historia detrás que se enriquece gracias al compromiso de las celebridades que les dan vida, pues se preocupan por darle su propio estilo y personalidad. El objetivo, que los investigadores Anahí, Martha Higareda, Carlos Rivera y Juanpa Zurita no los descubran o tarden más en hacerlo.

Conoce a los seis personajes que participaron en el segundo programa de la temporada y recuerda que faltan todavía siete personajes por conocer.

¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿qué personajes aparecieron en el segundo programa?

¿Quién Es La Máscara? 2024: Erik El Roto, rudo pero de buen corazón



Es un vikingo dueño de una flotilla de peseros marítimos que trabajan la ruta Noruega – Finlandia. Vive en una apartada aldea escandinava, no le tiene miedo a nada, excepto a las abejas, porque es alérgico. Es fiestero, bailador y le gusta pescar.

Erik El Roto se presentó en el segundo programa de ¿Quién Es La Máscara? 2024

¿Quién Es La Máscara? 2024: Tutupótama, la hipopótama más divertida del pantano



Es una bailarina que provoca envidia donde se para, pes es una hipopótama auténtica e impetuosa. Claridosa y transparente se gana el hate de manera gratuita pues ella se atreve a llevar a cabo todas aquellas cosas que a todos se nos antoja hacer. Es directa, no lo pensó dos veces para decirle a Juanpa Zurita que le gusta y terminó coqueteando también con Carlos Rivera.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Tutupótoma se presentó en el segundo programa

¿Quién Es La Máscara? 2024: Ricardilla, la ardilla yucateca más divertida



No es un roedor cualquiera, viene de la profundidad del bosque y su distintivo es su divertido acento yucateco. Su color morado la distingue de cualquier otra ardilla, vive acelerada y lo que más odia en esta vida es que le digan ‘No’. Intentar seguir su ritmo puede dejar exhausto a cualquiera.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Ricardilla apareció por primera vez en el segundo programa

¿Quién Es La Máscara? 2024: Pony con mucho estilo francés



Es un distinguido caballo con un estilo afrancesado, vestido con elegantes ropas del siglo XVIII que reflejan su sofisticación y gusto por la alta sociedad. Vive en un carrusel clásico, lo que añade un aire romántico y nostálgico

a su figura. Pony creció cerca de Versalles y su linaje le ha legado un gusto impecable por la moda y las costumbres.

¿Quién Es La Máscara? 2024: Pony apareció en el segundo programa

¿Quién Es La Máscara? 2024: Dale Dale, la piñata más tímida



Es el alma de las fiestas y el centro de atención de cualquier reunión. Es una piñata de naturaleza tímida que todos los días lucha con sus problemas para socializar, a pesar de tener un trabajo de tanta exposición social. Ha recibido muchos palazos en la vida, pero aun siempre está con una sonrisa en las fiestas.

Dale Dale se presentó en el segundo programa de ¿Quién Es La Máscara? 2024

¿Quién Es La Máscara? 2024: Camilo Mandrilo, zen, bailador y buena onda



Directamente de Brasil llega este mandril carismático y lleno de vida. Durante su juventud, pasaba los días en las playas de Chango Cavanna, donde aprendió a jugar fútbol y a andar en monopatín. En su juventud fue todo un conquistador de mandrilas, hasta que un amor no correspondido con ChangXuxa lo dejó devastado. Es un ser espiritual y actualmente vive en las playas de Changulum.