¿Quién Es La Máscara? 2024: ¿cuándo es el gran final de la temporada?

Este domingo 22 de diciembre a las 7P/6C por Univision tienes una cita para ver el gran final de ¿Quién Es La Máscara 2024? , la cual estará protagonizada por los personajes de Freddie Verdury, Huesito Peligroso y Cacahuate Enchilado.

Luego de una reñida semifinal , los tres personajes se ganaron un lugar en el último programa. Cada uno tendrá que volver a subir al escenario y demostrar no solo su chispa e ingenio, sino su talento en grandes performances.

Los investigadores ya no tendrán ningún poder, es decir, ya no votarán por ningún personaje, ya que el público televidente será el responsable de elegirlo.

¿Quién Es La Máscara? 2024: cómo puede votar el público para elegir al ganador de la temporada



Por primera vez en la historia de ¿Quién Es La Máscara? 2024 el público desde su casa será el responsable de elegir al ganador con su voto.

Este proceso podrá hacerse mientras sea transmitido el último programa.

Hacerlo es muy fácil, el domingo solo bastará con ingresar al sitio https://www.univision.com/shows/quien-es-la-mascara/vota y dirigirte al apartado de votación para apoyar a tu personaje favorito.

Momentos sorpresivos, emotivos y más de ¿Quién Es La Máscara? 2024



A lo largo de nueve episodios y 20 personajes , el secreto mejor guardado de la televisión cumplió su misión de dar diversión y alegría las familias hispanas en Estados Unidos.

Con la participación de Anahí, Martha Higareda, Carlos Rivera y Juanpa Zurita como investigadores, vivimos momentos emocionantes, divertidos y emotivos.

Reencuentros como el de María Elena Saldaña ‘La Güereja’, Ricardilla , con Anahí, quienes se dedicaron lindas palabras, así como el de la investigadora con Ninel Conde, quien dio vida al imponente Azul . Ambas actrices fueron parte de la telenovela ‘Rebelde’ y se mostraron felices de volverse a ver.

También se gozó con las divertidas noches temáticas: la década de los 80 inundaron el escenario, los personajes de telenovela más icónicos se hicieron presentes y las botas y sombreros aparecieron cuando la octava gala estuvo dedicada al género regional mexicano.

¿Qué pasará en la gran final?, ¿quién será el personaje de la sexta temporada? No te lo pierdas y sintoniza la última emisión de ¿Quién Es La Máscara? este domingo 22 de diciembre a las 7P/6C por Univision.