Los republicanos no son las únicas víctimas de la violencia política, de la que Trump culpa a la "izquierda radical"

Video ¿Quién era Charlie Kirk, el activista conservador que murió tras ser baleado en universidad de Utah?

“Durante años, los radicales de izquierda han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con los nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en día en nuestro país”, dijo el presidente Donald Trump en un video poco después de conocerse el fallecimiento de Kirk.

Esa falsa narrativa del presidente, precisamente, se replicó en X (antes Twitter) , donde se dijo que solo los republicanos han sido víctimas de la violencia política, y que son los demócratas (o la izquierda) quienes la han promovido.

Hay suficiente documentación, análisis y datos disponibles que defienden que la violencia no tiene partido político y que no solo los republicanos han sido atacados.

La violencia política en EEUU la han sufrido ambos partidos

Una cronología publicada por la revista Time en julio de 2024, luego del atentado contra el entonces candidato presidencial (y ahora presidente) Trump, detalla los principales tiroteos, atentados y asesinatos por violencia política al menos desde 2011. De acuerdo con la publicación:





En 2017, el líder de la Cámara de Representantes por los republicanos, Steve Scalise , recibió un disparo durante un tiroteo dirigido contra miembros del equipo de béisbol del Congreso, en Virginia.

En octubre de 2022, Paul Pelosi, esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue atacado con un martillo en la cabeza en su casa en San Francisco , California, por un hombre que esperaba encontrar a la líder demócrata para "hacerle preguntas".

A eso se suma, el atentado que sufrió Trump en julio de 2024 (del que en elDetector desmentimos varias afirmaciones e imágenes que circularon ), que ocurrió en medio de la campaña y que le dejó una herida en la oreja derecha; y un segundo y frustrado atentado en septiembre de 2024 en un campo de golf en Florida.

Más recientemente, en abril de 2025, el gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro , pudo huir junto a su familia de un incendio provocado . No se aclararon los motivos, pero el sospechoso dijo que odiaba al gobernador y que planeaba golpearlo con un martillo.

Polarización y violencia política

Un trabajo de The New York Times explica que la violencia política puede abarcar muchas acciones, por lo que es difícil cuantificarla.

Sin embargo, muchos expertos han alertado sobre una tendencia al alza, intensificada en 2024 por el ambiente electoral de aquel año, de la violencia política en el país, la que identifican que ha venido en aumento en la última década.

“Se ha desatado la violencia política. Podemos hablar de este o aquel intento o de aquel asesinato. Está sucediendo tanto en la izquierda como en la derecha, y la gente racional lo sabe, sabe lo que muestran los datos”, dijo Juliette Kayyem , analista senior de seguridad nacional de CNN tras el asesinato de Kirk .

Liliana Mason, politóloga de la Universidad Johns Hopkins , explicó en una publicación reciente que la creciente violencia política es ejemplo de los peligros de la retórica política violenta.

“Si quienes nos dirigen usan una retórica violenta o deshumanizante, esto es una señal para sus partidarios de que la retórica violenta es aceptable, y que la acción violenta podría serlo. La solución simple es un liderazgo mejor y más responsable. Pero es difícil porque nuestros líderes tienen incentivos para usar un lenguaje provocador. Los políticos reciben más atención, y los medios de comunicación saben que si usan un lenguaje conflictivo pueden conseguir más clics y vender más anuncios”, analizó la experta.

Kurt Braddock , profesor adjunto de comunicación pública en la American University, afirmó a la Associated Press (AP) que la polarización y la normalización de la violencia se han integrado en la política estadounidense. “Nos movemos en una dirección muy peligrosa, y creo que ya llevamos bastante tiempo en esta dirección”, precisó el catedrático.

El Brennan Center for Justice escribió en su cuenta de X : “ El asesinato de Charlie Kirk hoy es indignante. Es parte de un patrón peligroso de violencia que amenaza la seguridad de todas las comunidades. Esta violencia es inaceptable y desgarra el tejido social, y debemos encontrar una manera de trabajar juntos para ponerle fin”.

Demócratas y republicanos se han señalado de promover retóricas violentas

En un video publicado en las redes sociales del presidente y de la Casa Blanca se le oye mencionar una supuesta retórica de los demócratas de comparar a la juventud de derecha con los “nazis”.

Una búsqueda con palabras clave en Google , en inglés, no arrojó detalles sobre una narrativa específica de los demócratas en este sentido. En contraste, pero otra búsqueda específica , nos llevó a una verificación de datos de 2018, en la que Donald Trump Jr. dijo que la plataforma nazi de 1930 es muy similar a la de los demócratas en la actualidad.

En distintas ocasiones, los republicanos han señalado a los demócratas de promover la violencia política a partir de su discurso, pero las mismas acusaciones han surgido del lado contrario, principalmente culpando a Trump de hacer lo mismo. Un análisis de The Conversation publicado en octubre de 2024, por ejemplo, revisó 9 años de discursos de Trump e identificó que “su retórica violenta ha aumentado dramáticamente”.

Estudios y análisis de expertos destacan un aumento de la retórica política violenta en general, mencionando ejemplos tanto de políticos republicanos como demócratas.

