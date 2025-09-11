Los republicanos no son las únicas víctimas de la violencia política, de la que Trump culpa a la "izquierda radical"
El presidente Trump acusó a la “izquierda radical” del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. Pero todavía no hay indicios del móvil del atentado o de los responsables, además de que políticos de ambos partidos han sido objeto de ataques y no solo los republicanos, como dio a entender el presidente y promueven algunas voces en redes sociales.
El asesinato de Charlie Kirk, activista conservador republicano, generó todo tipo de rechazo por parte de la clase política: desde los mensajes del presidente Donald Trump y el vicepresidente, JD Vance; hasta los de los exmandatarios demócratas Barack Obama y Joe Biden.
“Durante años, los radicales de izquierda han comparado a estadounidenses maravillosos como Charlie con los nazis y los peores asesinos en masa y criminales del mundo. Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que estamos viendo hoy en día en nuestro país”, dijo el presidente Donald Trump en un video poco después de conocerse el fallecimiento de Kirk.
Esa falsa narrativa del presidente, precisamente, se replicó en X (antes Twitter), donde se dijo que solo los republicanos han sido víctimas de la violencia política, y que son los demócratas (o la izquierda) quienes la han promovido.
El asesinato de Kirk, en un campus universitario en Utah mientras hablaba sobre “¿Contar o no contar la violencia de pandillas?", ha sido calificado por la prensa como “ un día oscuro para América”, y ha dejado ver más “las divisiones políticas”.
Hay suficiente documentación, análisis y datos disponibles que defienden que la violencia no tiene partido político y que no solo los republicanos han sido atacados.
La violencia política en EEUU la han sufrido ambos partidos
Una cronología publicada por la revista Time en julio de 2024, luego del atentado contra el entonces candidato presidencial (y ahora presidente) Trump, detalla los principales tiroteos, atentados y asesinatos por violencia política al menos desde 2011. De acuerdo con la publicación:
- En 2011, la representante demócrata Gabrielle (Gabby) Giffords, fue víctima de un intento de asesinato en Tucson.
- En 2017, el líder de la Cámara de Representantes por los republicanos, Steve Scalise, recibió un disparo durante un tiroteo dirigido contra miembros del equipo de béisbol del Congreso, en Virginia.
- En 2020, se develó el plan de un intento de secuestro contra la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer.
- El 6 de enero de 2021, en el asalto al Congreso por parte de seguidores de Trump, al menos 9 personas fallecieron ese día o en fechas posteriores, y otras 140 personas resultaron heridas, de acuerdo con un informe bipartidista.
- En octubre de 2022, Paul Pelosi, esposo de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, fue atacado con un martillo en la cabeza en su casa en San Francisco, California, por un hombre que esperaba encontrar a la líder demócrata para "hacerle preguntas".
A eso se suma, el atentado que sufrió Trump en julio de 2024 (del que en elDetector desmentimos varias afirmaciones e imágenes que circularon), que ocurrió en medio de la campaña y que le dejó una herida en la oreja derecha; y un segundo y frustrado atentado en septiembre de 2024 en un campo de golf en Florida.
Más recientemente, en abril de 2025, el gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, pudo huir junto a su familia de un incendio provocado. No se aclararon los motivos, pero el sospechoso dijo que odiaba al gobernador y que planeaba golpearlo con un martillo.
En junio de 2025, la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota, la demócrata Melissa Hortman, fue asesinada junto a su esposo, dentro de su casa en Minneapolis. El senador demócrata John Hoffman resultó herido por el mismo atacante.
Polarización y violencia política
Según el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo ( START, por sus siglas en inglés), que mantiene la Base de Datos Global sobre Terrorismo, citado en un artículo de The Journal of Democracy, la mayor parte de la violencia política en Estados Unidos es cometida por personas que no pertenecen a ninguna organización política formal.
Un trabajo de The New York Times explica que la violencia política puede abarcar muchas acciones, por lo que es difícil cuantificarla.
Sin embargo, muchos expertos han alertado sobre una tendencia al alza, intensificada en 2024 por el ambiente electoral de aquel año, de la violencia política en el país, la que identifican que ha venido en aumento en la última década.
“Se ha desatado la violencia política. Podemos hablar de este o aquel intento o de aquel asesinato. Está sucediendo tanto en la izquierda como en la derecha, y la gente racional lo sabe, sabe lo que muestran los datos”, dijo Juliette Kayyem, analista senior de seguridad nacional de CNN tras el asesinato de Kirk .
Liliana Mason, politóloga de la Universidad Johns Hopkins, explicó en una publicación reciente que la creciente violencia política es ejemplo de los peligros de la retórica política violenta.
“Si quienes nos dirigen usan una retórica violenta o deshumanizante, esto es una señal para sus partidarios de que la retórica violenta es aceptable, y que la acción violenta podría serlo. La solución simple es un liderazgo mejor y más responsable. Pero es difícil porque nuestros líderes tienen incentivos para usar un lenguaje provocador. Los políticos reciben más atención, y los medios de comunicación saben que si usan un lenguaje conflictivo pueden conseguir más clics y vender más anuncios”, analizó la experta.
Kurt Braddock, profesor adjunto de comunicación pública en la American University, afirmó a la Associated Press (AP) que la polarización y la normalización de la violencia se han integrado en la política estadounidense. “Nos movemos en una dirección muy peligrosa, y creo que ya llevamos bastante tiempo en esta dirección”, precisó el catedrático.
El Brennan Center for Justice escribió en su cuenta de X: “ El asesinato de Charlie Kirk hoy es indignante. Es parte de un patrón peligroso de violencia que amenaza la seguridad de todas las comunidades. Esta violencia es inaceptable y desgarra el tejido social, y debemos encontrar una manera de trabajar juntos para ponerle fin”.
Demócratas y republicanos se han señalado de promover retóricas violentas
Al momento de publicar esta nota, las autoridades no habían determinado el posible móvil del ataque contra Kirk, ni tampoco había nadie detenido como presunto responsable. Una persona de interés inicialmente fue detenida, pero luego fue liberada, según informó el director del FBI, Kash Patel. Sin embargo, el presidente Trump responsabilizó a la “izquierda radical” del asesinato
En un video publicado en las redes sociales del presidente y de la Casa Blanca se le oye mencionar una supuesta retórica de los demócratas de comparar a la juventud de derecha con los “nazis”.
Una búsqueda con palabras clave en Google, en inglés, no arrojó detalles sobre una narrativa específica de los demócratas en este sentido. En contraste, pero otra búsqueda específica, nos llevó a una verificación de datos de 2018, en la que Donald Trump Jr. dijo que la plataforma nazi de 1930 es muy similar a la de los demócratas en la actualidad.
En distintas ocasiones, los republicanos han señalado a los demócratas de promover la violencia política a partir de su discurso, pero las mismas acusaciones han surgido del lado contrario, principalmente culpando a Trump de hacer lo mismo. Un análisis de The Conversation publicado en octubre de 2024, por ejemplo, revisó 9 años de discursos de Trump e identificó que “su retórica violenta ha aumentado dramáticamente”.
Estudios y análisis de expertos destacan un aumento de la retórica política violenta en general, mencionando ejemplos tanto de políticos republicanos como demócratas.
