Es falso que el agente francotirador que aparece en esa foto del atentado contra Trump se llame "Jonathan Willis"

La fotografía muestra a un hombre de barba vestido de negro, con un chaleco antibalas que en la parte posterior dice “policía” (en inglés) y que está sosteniendo un arma de largo alcance. El post publicado el 14 de julio en Facebook junto con la imagen dice: “Jonathan Willis, el oficial de la famosa foto de los dos francotiradores en el tejado del mitin de Trump, ha informado al público que tuvo al asesino en su punto de mira durante al menos 3 minutos, pero el jefe del Servicio Secreto se negó a dar la orden de eliminar al perpetrador. Le impidieron detener al asesino antes de que le disparara al presidente”.

Thomas Matthew Crooks, de 20 años, fue identificado por el FBI como el atacante que hirió a Donald Trump en una oreja y que fue luego abatido por agentes del Servicio Secreto.

Ningún Jonathan Willis trabaja en el Servicio Secreto

Hicimos una búsqueda con las palabras clave en Google y encontramos que Nate Herring, portavoz del Servicio Secreto de Estados Unidos, dijo a Factcheck.org, aliado del Detector, que la afirmación sobre Jonathan Willis era "categóricamente falsa" y que ninguna persona con ese nombre trabaja en ese cuerpo de seguridad.

A través de un correo electrónico, el FBI dijo a su vez a elDetector que “no tiene nada más que proporcionar en este momento más allá de las declaraciones emitidas anteriormente” y reenvío el enlace a los últimos comunicados difundidos por la agencia federal. Ninguna de estas comunicaciones menciona a Jonathan Willis y su supuesto arresto.

No se identificó al francotirador con ese nombre

En elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens de la fotografía del francotirador y encontramos que la misma fue capturada por el fotógrafo Gene J. Puskar para The Associated Press (AP).

En la imagen original, se distingue que en el chaleco del agente además de la palabra “policía” se lee más abajo “Servicio Secreto” (en inglés); y además del francotirador que se ve en las publicaciones de redes, se aprecia a otro más. Sin embargo, ninguno de los dos es identificado por nombre en la descripción de la agencia de noticias.

“Los francotiradores de la policía devuelven el fuego después de que se realizaron disparos mientras el candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, hablaba en un evento de campaña en Butler, Pennsylvania, el sábado 13 de julio de 2024”, dice la leyenda que acompaña la imagen de AP.

La afirmación proviene de un foro online anónimo

En los resultados obtenidos de la búsqueda inversa de imágenes en Google Lens también encontramos publicaciones similares que se compartieron el mismo 14 de julio, pero horas antes de que se publicara el mensaje con la afirmación falsa que estamos analizando. Las más antigua que hallamos es una que se difundió en 4chan , un foro online anónimo, a las 01:03 horas (hora Central Estándar) y está en primera persona.

“Mi nombre es Jonathan Willis, soy el oficial en la famosa foto de los dos francotiradores en el techo del mitin de Trump. Vine aquí para informar al público que tuve al asesino en la mira durante al menos 3 minutos, pero el jefe del servicio secreto se negó a dar la orden de eliminar al perpetrador. 100% los altos mandos me impidieron matar al asesino antes de que le disparara al presidente Trump”, dice uno de los cuatro mensajes que publicó el usuario “z9qiQ4hq”, sin mostrar evidencia alguna de su afirmación.

Posteriormente afirmó que no siguió las órdenes y que tan pronto como el tirador abrió fuego contra Trump, devolvió el fuego a pesar de las órdenes de no atacar y señaló que tras matar al tirador, fue arrestado, interrogado por el FBI y liberado el 14 de julio.“Ya perdí mi trabajo por no seguir las órdenes, pero me alegro de haber disparado de todos modos”, escribió el usuario.

Sin embargo, tampoco encontramos comunicaciones oficiales de la policía, el FBI o el Servicio Secreto, ni en sus respuestas, que confirmen que un francotirador del Servicio Secreto que ayudó a detener el ataque contra Trump en el mitin en Pennsylvania fue luego arrestado.

Conclusión

Es falso que “Jonathan Willis” sea un francotirador que trabaja para el Servicio Secreto estadounidense. La agencia federal dijo a Factcheck.org, aliado del Detector, que en ese organismo no hay nadie llamado así, y que la afirmación hecha en internet a nombre de esa supuesta persona es “categóricamente falsa”. Una fotografía compartida en redes que muestra a dos francotiradores que se encontraban en el mítin del 13 de julio de 2024 en el que Trump sufrió un atentado, circula junto a un texto en primera persona que finge haber sido escrito por uno de los agentes y en el que denunciaba que no le habían dado la orden de disparar al atacante y que luego de hacerlo fue detenido. Sin embargo, este escrito fue publicado por primera vez de forma anónima en un foro online sin aportar evidencia de que quien escribía era realmente el agente y es lo que desmienten desde el organismo. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

