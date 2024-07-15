Es falso que los agentes de seguridad de Trump sonreían durante el atentado: esa imagen está manipulada

En la imagen original de la agencia The Associated Press los agentes no sonríen.

Una imagen que está circulando en redes sociales y que muestra a los agentes de seguridad del expresidente Donald Trump supuestamente sonriendo tras el intento de asesinato en su contra, ocurrido el 13 de julio de 2024 en un mítin en Pennsylvania, está manipulada. En la fotografía original se les ve con el semblante serio, por lo que es falso que se estaban riendo.

PUBLICIDAD

La fotografía circula en X y Facebook

En X (antes Twitter) circulan publicaciones que cuestionan la veracidad del atentado, afirmando que una imagen muestra a los agentes de seguridad del candidato republicano sonriendo mientras intentaban sacar a Trump del mítin tras haber sido herido en una oreja.

“Si realmente hubiera sido un atentado, ustedes creen que los guardaespaldas estarían sonriendo y dejándolo al descubierto para la foto? Montaje para hacerse la ‘vistima’ [sic] y alegar fraude nuevamente”, dice una publicación que incluye la imagen.

¿Quieres verificar algo? Envíalo a nuestro chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 o pincha aquí:



La fotografía que acompaña el mensaje muestra a tres agentes rodeando a Trump, quien tiene sangre en su oreja y en su rostro. A dos de los agentes se les puede ver la cara y ambos aparecen sonriendo.

En Facebook también se ha compartido la misma afirmación en inglés junto con la imagen de los agentes, pero en esta se alcanza a ver a un cuarto agente sonriendo.

En elDetector realizamos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens y encontramos que la foto original fue tomada por el fotógrafo Evan Vucci para The Associated Press. En ella aparecen cuatro agentes de seguridad rodeando a Trump, y un quinto más alejado. A tres de ellos se les puede ver el rostro y ninguno está sonriendo.

PUBLICIDAD

La descripción de la foto tampoco dice nada al respecto. “El candidato presidencial republicano, el expresidente Donald Trump, está rodeado por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos en un mitin de campaña, el sábado 13 de julio de 2024, en Butler, Pensilvania”, se lee en la web de The Associated Press.

El autor de la foto no reportó que eso haya ocurrido

El 13 de julio de 2024, Vucci, fotoperiodista que ha cubierto al expresidente Trump durante años, grabó un video para relatar el momento histórico que vivió en el mitin que tuvo lugar ese día en Butler, Pensilvania.

El fotógrafo contó que se encontraba justo en frente del escenario, como lo ha estado cientos de veces, y sobre su hombro izquierdo escuchó varios estallidos y que supo inmediatamente que habían sido disparos. Señaló que miró al escenario y vio a agentes del Servicio Secreto apresurándose a proteger al presidente Trump.

Luego dijo que comenzó a tomar fotografías al personal de seguridad cubriendo al exmandatario y que posteriormente vio a miembros del equipo de asalto del Servicio Secreto en el área. También narró cómo el personal lo bajó del escenario y lo metió en una camioneta.

Vucci no mencionó que los agentes hayan sonreído en ningún momento.

Conclusión

Está manipulada esa fotografía que muestra a agentes de seguridad sonriendo mientras protegen a Donald Trump durante el atentado ocurrido el 13 de julio de 2024 en Butler, Pensilvania. La imagen original fue tomada por el fotoperiodista Evan Vucci para The Associated Press y es falso que en ella se vea a algún agente sonriendo. En una entrevista sobre lo ocurrido, Vucci relató su experiencia en el evento y no mencionó en ningún momento que haya visto a los agentes sonreír como se ha asegurado en redes sociales. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

PUBLICIDAD

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.