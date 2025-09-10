Quién era Charlie Kirk, el activista conservador aliado de Trump que fue asesinado a tiros en un evento en Utah

Video Balean al activista conservador Charlie Kirk en un evento en una universidad de Utah: esto se sabe

El activista conservador Charlie Kirk murió este miércoles de un disparo en el cuello, que recibió mientras se encontraba en un evento en la Universidad del Valle de Utah, en Utah.

Kirk, un aliado del presidente Donald Trump dentro del movimiento MAGA, lideraba la organización juvenil Turning Point, y era una de las voces más influyentes de la derecha entre los jóvenes.

PUBLICIDAD

Charlie Kirk tenía 31 años de edad y estaba casado con Erika Kirk, con quien tuvo dos niños. También era el anfitrión del podcast The Charlie Kirk Show, un espacio de opinión de tendencia conservadora.

Siendo casi un adolescente fundó en 2012 la organización Turning Point USA, que afirma tener una misión para promover entre estudiantes "los principios de responsabilidad fiscal, libre mercado y gobierno limitado", algunos de los preceptos fundamentales del conservadurismo liberal.

Según Turning Point USA, cuentan con representación en más de 3,500 escuelas a través de más de 2,000 grupos estudiantiles, así como también participación dentro de más de 800 grupos religiosos.

Video El momento en que trasladan a Charlie Kirk después de recibir un disparo

La organización se define a sí misma como "el más grande movimiento conservador" que busca promover "valores americanos apegados a la libertad".

Kirk, que apoyó a Trump desde la candidatura inicial de 2016, llevó a Turning Point de ser un movimiento más en una constelación de grupos conservadores bien financiados, hasta el centro del universo de la derecha estadounidense.

El grupo es conocido por sus extravagantes eventos que a menudo cuentan con iluminación estroboscópica y pirotecnia.

¿Qué tan cercanos fueron Kirk y Donald Trump?

Charlie Kirk personificaba el conservadurismo pugnaz y populista que se ha apoderado del partido Republicano en la era de Trump.

En la campaña presidencial de 2016, Kirk trabajó como asesor personal de Donald Trump Jr, el hijo mayor del presidente.

PUBLICIDAD

Y fue también para el presidente Trump un aliado importante, por quien hizo campaña en 2020 con el compromiso de movilizar a los conservadores descontentos que rara vez votan.

Trump ganó Arizona, el estado natal de Turning Point, por cinco puntos porcentuales después de perderlo por poco en 2020.

Durante los eventos por la toma de posesión de Trump en enero pasado Kirk participó como orador, recordando que el presidente tomaría acciones inmediatas en temas como la seguridad de la frontera sur.

También alabó entonces otras políticas que han sido defendidas por la administración durante 2025, como la eliminación de las políticas de inclusión.

En su opinión, Trump está "en una misión del Todopoderoso para salvar a este país".

Este miércoles, al informar del fallecimiento de Kirk, Trump lo definió como "grande y legendario", con la habilidad de "entender el corazón de los jóvenes en Estados Unidos".

Cuando informó del ataque, Trump expresó que "todos debemos rezar por Charlie Kirk", llamándolo "un gran tipo de arriba a abajo. ¡QUE DIOS LO BENDIGA!".

¿Qué otras ideas polémicas defendía Kirk?

Kirk era vocero de las ideas más a la derecha del espectro político y de profundo divisionismo.

Definió la elección entre Trump y la exvicepresidenta Kamala Harris como "una batalla espiritual" y llegó a afirmar durante un evento con el presidente Trump que los demócratas "defienden todo lo que Dios odia".

Y cuando fue consultado sobre su visión sobre el cristianismo evangélico, Kirk dijo que no existía una verdadera separación entre Iglesia y Estado.

PUBLICIDAD

Abogaba por un nuevo conservadurismo que defendiera la libertad de expresión, retando a las grandes tecnológicas y los medios de comunicación, y poniendo en el centro de las prioridades a la clase trabajadora estadounidense por encima de los grandes capitales del país.



Con información de AP

Vea también: