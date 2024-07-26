Es falso que esta mujer trans fue quien atentó contra Trump en Pennsylvania

Las publicaciones comparan dos fotografías que no son de la misma persona.

En una de las publicaciones en Facebook que incluye las imágenes se lee: “A continuación compartiré 2 fotos del joven republicano que trató de asesinar a Trump, una que todos han visto y otra que casualmente la prensa no ha publicado”. Mensajes similares aparecen en otros posts.

Una de las fotos es del anuario de Crooks y lo muestra con lentes, brackets y vistiendo una playera gris con la bandera de Estados Unidos impresa. La imagen fue la que la policía usó para identificar al tirador oficialmente. La otra fotografía muestra a una mujer trans de cabello castaño hasta la barbilla usando lentes y una blusa negra con escote.

La fotografía de la joven también ha sido compartida en X asegurando falsamente que se trata de quien atentó contra Trump.

Las fotografías muestran a personas distintas

Desde elDetector hicimos una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens de la imagen de la mujer con lentes que, afirman en redes sociales que, supuestamente, es Crooks, y encontramos que esta fotografía se compartió en una cuenta de Instagram el 23 de junio de 2024. En el apartado de la biografía de la cuenta la usuaria se identifica como una mujer trans, de nombre Rose.

Rose publicó un carrusel de imágenes entre las que está la supuesta foto de Crooks. La descripción dice: “No he publicado aquí por un tiempo, así que aquí hay algunas fotos mías recientes”. El mensaje va acompañado de etiquetas o hashtags relacionados con la comunidad LGBTQ+.

Hicimos una búsqueda en el muro de Rose y no encontramos ninguna fotografía o publicación que se relacione con Crooks.

El autor del atentado fue abatido

En la cuenta de Instagram de quien se identifica como Rose, encontramos una serie de fotos publicada el 24 de julio de 2024 , nueve días después del suceso, mientras que Crooks falleció el 13 de julio, el mismo día en el que hirió a Trump en una oreja en el mítin de Butler, Pennsylvania. El joven fue luego abatido por agentes del Servicio Secreto.

Crooks fue identificado a través de pruebas de ADN y otras pruebas biométricas, dado que no portaba ninguna identificación.

En cuanto a Rose, ella confirmó a una periodista especializada en la cobertura LGBTQ+ que es quien aparece en la imagen.

Conclusión

Es falso que el tirador en el atentado contra Donald Trump sea la mujer trans cuya foto se está difundiendo en internet. Las publicaciones que afirman eso comparan dos fotografías, una de Crooks (difundida en medios y por la policía) y otra de esa mujer trans, identificada como Rose. Falsamente dicen que son la misma persona. Al realizar una búsqueda inversa de la imágenes de la mujer encontramos que tiene una cuenta en Instagram con varias fotografías y ha seguido publicando tras el atentado. Cooks, en tanto, fue abatido por miembros del Servicio Secreto el 13 de julio de 2024 tras herir a Trump en la oreja en Pennsylvania. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

