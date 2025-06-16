Los "escalofriantes" detalles del asesinato de una congresista en Minnesota y los planes de su presunto atacante

Video Sospechoso de asesinar a una congresista en Minnesota y a su esposo planeaba atacar a más políticos

Vance Luther Boelter, director de una empresa de seguridad de 57 años, fue detenido tras una intensa operación de búsqueda y captura como supuesto autor de este doble crimen, además de otro ataque en el que resultaron heridos otro legislador y su pareja.

Este lunes fue formalmente imputado como sospechoso con seis cargos federales, incluidos acoso, asesinato y delitos con armas de fuego, varios de los cuales podrían acarrear la cadena perpetua.

El fiscal federal interino de Minnesota, Joe Thompson, dijo que la investigación todavía está en curso, pero adelantó que la información recabada hasta el momento sobre el minucioso plan del presunto atacante sorprendió a las autoridades.

"Los detalles de los crímenes de Boelter son realmente escalofriantes", reconoció Thompson. “No es exagerado decir que sus crímenes son de pesadilla. Boelter acechaba a sus víctimas como si fueran presas”, dijo el fiscal, que no dudó en calificar lo ocurrido de “asesinato político”.

Estos son algunos de los puntos más perturbadores de su plan, por el que las autoridades no descartaron que el Departamento de Justicia pudiera llegar a pedir la pena de muerte.

Boelter fue a cuatro casas de políticos demócratas la noche del ataque

Según las autoridades, el macabro recorrido de Boelter comenzó el sábado en la madrugada, cuando se presentó en la residencia en Champlin del senador demócrata estatal John Hoffman, y a su esposa, Yvette.

Citando imágenes de cámaras de seguridad, el fiscal federal Thompson describió cómo el sospechoso golpeó la puerta de la casa de los Hoffman y les iluminó la cara con una linterna antes de entrar por la fuerza y dispararles.

Ambos resultaron heridos. El legislador recibió nueve disparos y su pareja, ocho, según la senadora estadounidense Amy Klobuchar, que representa a Minnesota en el Congreso en DC.

Fue una de sus hijas la que llamó al número de emergencias 911 para informar que una persona con el rostro cubierto tocó la puerta y le disparó a sus padres.

Tras ser sometidos a sendas cirugías, ambos siguen recuperándose en el hospital, confirmó su familia.

Boelter es un exfuncionario que sirvió con Hoffman en la misma junta de desarrollo de la fuerza laboral estatal, según registros, aunque aún no está claro si se conocían o no.

A unas nueve millas de la casa de los Hoffman, el sospechoso acabaría matando a la senadora Hortman y su esposo. Pero antes de eso, visitó otras dos casas de políticos.

Según el fiscal Thompson, golpeó la puerta de la casa de un político en Maple Grove, un suburbio de Minneapolis, pero no encontró a nadie en casa.

A continuación, se dirigió a una vivienda en la localidad adyacente de New Hope, pero se marchó después de ver a un policía.

No ha trascendido la identidad de estas dos posibles víctimas del atacante.

La policía llegó justo a tiempo para ver al sospechoso disparar a los Hortman

Después de que la policía en la localidad vecina de Brooklyn Park se enteró de que le habían disparado al legislador Hoffman, enviaron agentes de patrulla para revisar la casa de los Hortman.

Los agentes llegaron justo a tiempo para ver a Boelter mientras le disparaba a Mark Hortman e intercambiaron disparos con el atacante, quien huyó hacia el interior de la casa antes de escapar.

La senadora Melissa Hortman fue encontrada sin vida en el interior, de acuerdo con el documento.

Erin Koegel, congresista de Minnesota, informó que el perro de los Hortman tuvo que ser sacrificado después de ser baleado durante el ataque.

“Sus hijos tuvieron que sacrificarlo después de enterarse de que sus padres habían sido asesinados”, escribió en X. “Gilbert no iba a sobrevivir. Melissa amaba a ese perro. Lo entrenó como perro de servicio”.

Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Penal, dijo que la violencia probablemente habría continuado si la policía de Brooklyn Park no hubiera acudido a la casa de Hortman, lo que hizo que Boelter huyera.

El sospechoso Boelter se hizo pasar por policía y planeó meticulosamente su ataque

Las autoridades informaron que Boelter se hizo pasar por agente de policía para acercarse a las víctimas, e incluso alteró un auto para que pareciera vehículo policial.

En una foto compartida por las autoridades, aparece disfrazado con un uniforme policial, chaleco antibalas y lo que parece ser una máscara de látex, mientras toca el timbre de una casa.

Boelter había planificado meticulosamente su ataque, realizando vigilancia y tomando notas sobre sus objetivos y sus familias.

El sospechoso "acechaba a sus víctimas como si fueran presas. Iba a sus casas, se hacía pasar por agente de policía y las disparaba a sangre fría", declaró Thompson.

"Fue un asesinato político, una palabra que no utilizamos con frecuencia en Estados Unidos, y todavía menos aquí en Minnesota", recalcó el fiscal.

"Este fue un ataque dirigido contra individuos que respondieron al llamado del servicio público", coincidió Alvin Winston, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Minneapolis.

Boelter hizo una lista con decenas de otros nombres de políticos y activistas

Una lista con unos 70 nombres fue recuperada del vehículo policial falso en la escena del crimen, según informaron dos funcionarios policiales que hablaron con la agencia AP bajo condición de anonimato.

Los documentos y la lista incluían los nombres de destacados legisladores estatales y federales. Entre ellos, aparecían legisladores que se habían expresado abiertamente a favor del derecho al aborto.

También había nombres de líderes comunitarios, así como defensores del derecho al aborto e información sobre instalaciones de salud, según los funcionarios.

Las autoridades no han confirmado la existencia de estos documentos ni si suponían un listado de otras posibles víctimas del atacante.

"Puede que pronto esté muerto": los inquietantes mensajes que el sospechoso envió a su esposa y amigos

Pocas horas después de los tiroteos, Boelter envió mensajes de texto a sus amigos para disculparse por sus acciones, aunque no les confesó lo que había hecho.

“Voy a estar fuera por un tiempo. Puede que pronto esté muerto, así que solo quiero que sepan que los quiero a ambos y desearía que las cosas no hubieran sido así”, escribió en mensajes a los que AP tuvo acceso.

La esposa de Boelter dio su consentimiento para que las autoridades registraran su teléfono, de acuerdo con una declaración jurada del FBI que menciona un mensaje de texto de Boelter a un chat familiar.

“Papá fue a la guerra anoche... No quiero decir más porque no quiero implicar a nadie”, se lee en el texto, enviado también después del ataque.

Boelter fue sorprendido gateando en un bosque y se entregó arrastrándose hacia los agentes tras “la mayor persecución en la historia” de Minnesota

Boelter fue detenido tras una búsqueda de 48 horas en una zona rural a aproximadamente una hora al suroeste de Minneapolis.

La operación de búsqueda fue la "mayor persecución en la historia del estado", expresó Mark Bruley, jefe de policía de Brooklyn Park. El operativo sin precedentes incluyó el despliegue de 20 equipos SWAT, decenas de oficiales y agentes federales, y un helicóptero estatal.

"Después de una búsqueda de dos días, dos noches sin dormir, las fuerzas del orden han detenido a Vance Boelter" dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Durante la búsqueda, la policía recibió información sobre la presencia de una persona sospechosa en una zona boscosa.

Un agente avistó a un hombre corriendo. Poco después, Boelter fue encontrado gateando por una zona agrícola y se arrastró hacia la policía para rendirse.

Aunque iba armado, no disparó y fue detenido sin oponer resistencia, dijo la policía, que puso así fin a una búsqueda masiva de casi dos días que mantuvo en vilo a Minnesota.

