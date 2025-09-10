El activista conservador Charlie Kirk es baleado en un evento en Utah

Video Balean al activista conservador Charlie Kirk en un evento en una universidad de Utah: esto se sabe

Charlie Kirk, activista conservador y aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo en un evento en el campus de la Universidad del Valle de Utah (UVU), según confirmó el propio mandatario republicano.

La gravedad de las lesiones no se conocen todavía.

“Sabemos que se disparó desde la azotea del Centro Losee”, declaró la UVU en un comunicado. “Parece que alguien estaba en la azotea de ese edificio o en algún lugar del interior. Desconocemos si han sido detenidos”, se lee en el comunicado reseñado por el medio local The Salt Lake Tribune.

El diario indicó que un sospechoso fue detenido, citando funcionarios universitarios, aunque los agentes en el lugar no pudieron confirmarlo.

Las autoridades universitarias informaron que las clases se cancelarían este miércoles.

El presidente Donald Trump reaccionó desde Truth Social pidiendo oraciones por Kirk, quien confirmó que recibió un disparo. “Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo”, escribió . “Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, agregó el presidente.

El exrepresentante republicano por Utah Jason Chaffetz fue testigo del incidente. "Había gente allí. Y había muchísima. Salió, lanzando sombreros, alborotando a la multitud”, dijo a Fox News.

Cuando respondía una de las primeras preguntas Chaffetzer indicó que se escuchó un solo disparo. "Estaba mirando a Charlie. No puedo decir que vi sangre. No puedo decir que lo vi recibir el impacto, pero sí lo vi caer inmediatamente hacia atrás sobre su izquierda".