Qué se sabe y qué no del atentado contra Charlie Kirk, el aliado de Trump baleado en un evento universitario ante miles de personas

Video Charlie Kirk hablaba de tiroteos masivos cuando recibió el disparo que le causó la muerte

Como un “asesinato político” calificó este miércoles el gobernador de Utah, Spencer Cox, la muerte del activista conservador Charlie Kirk tras ser disparado en un debate público en la Universidad del Valle de Utah ante miles de personas.

El crimen conmocionó a buena parte de Estados Unidos e incluso hizo reaccionar en redes a Donald Trump, de quien el joven de 31 años era un estrecho aliado dentro del movimiento MAGA como una de las voces más influyentes de la derecha entre la juventud.

Las autoridades continúan buscando al responsable y, hasta la noche del miércoles, solo habían detenido a una “persona de interés” que fue liberada horas después.

El instante en el que fue disparado en el cuello quedó grabado por varios videos del público que participaba en el evento. Precisamente, Kirk debatía en ese momento sobre tiroteos masivos y atacantes de la comunidad LGTB.

“Este es un día oscuro para nuestro estado”, lamentó el gobernador Cox.

Esto es lo que se sabe del asesinato de Charlie Kirk.

¿Cómo fue el atentado contra Charlie Kirk en un evento público y qué se ve en los videos que grabaron el momento?

Kirk intervenía en un debate organizado en el campus por su organización política juvenil sin fines de lucro, Turning Point USA.

Videos publicados en redes sociales muestran al activista hablando con un micrófono mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas “El regreso de EEUU” y “Demuestra que me equivoco”.

Unos 20 minutos después de empezar a hablar, justo antes de ser disparado, Kirk estaba respondiendo casualmente a preguntas del público sobre tiroteos masivos y violencia armada.

“¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han sido atacantes en tiroteos masivos en los últimos 10 años?”, le preguntó una persona entre la audiencia. Kirk le respondió: “Demasiados”.

El participante continuó: “¿Sabes cuántos atacantes en tiroteos masivos ha habido en EEUU en los últimos 10 años?”

“¿Contando o sin contar con la violencia de pandillas?”, preguntó Kirk como respuesta.

En ese momento, se escucha un solo disparo. A continuación, se ve a Kirk levantando la mano derecha mientras le brota una gran cantidad de sangre del lado izquierdo del cuello.

Inmediatamente, se oyen los gritos de espectadores atónitos y la multitud echa a correr.

El excongresista de Utah, Jason Chaffetz, un republicano que estaba en el evento, le dijo a Fox News que escuchó un disparo “cercano” y vio a Kirk retroceder.

"Había gente allí. Y había muchísima. Salió (Kirk) lanzando gorras, alborotando a la multitud”, declaró conmocionado en la entrevista, en la que también destacó que había poca presencia policial en el acto y que Kirk tenía algo de seguridad, pero no la suficiente.

“Utah es uno de los lugares más seguros del planeta”, dijo. “Y por eso, simplemente, no tenemos este tipo de cosas”.

Jeff Long, jefe del Departamento de Policía de la Universidad del Valle de Utah, dijo que seis agentes trabajaron en el evento al que asistieron más de 3,000 personas.

Varios estudiantes declararon a AP que no vieron detectores de metales ni revisión de bolsos para acceder. El nivel de seguridad, sin embargo, parecía ser similar al de otras charlas de la gira nacional de Kirk.

¿Qué se sabe del responsable del asesinato de Charlie Kirk?

David Young, alcalde de Orem (donde se encuentra la universidad) confirmó que el sospechoso de haber realizado el tiroteo continúa prófugo.

El gobernador de Utah confirmó antes que “una persona de interés” había sido detenida, pero no se informó de si se habían presentado cargos en su contra.

“Estamos buscando activamente a cualquier persona que tenga información relacionada con el tiroteo”, agregó. “En colaboración con el FBI y las fuerzas del orden de Utah, llevaremos ante la justicia al responsable de esta tragedia”.

Horas después, el FBI anunció que esta persona había sido puesta en libertad.

"El sujeto detenido ha sido liberado tras un interrogatorio por parte de las fuerzas del orden. Nuestra investigación continúa y seguiremos divulgando información en aras de la transparencia", publicó en X su director, Kash Patel.

Las autoridades de Utah revelaron que el atacante vestía ropa oscura y disparó desde el tejado de un edificio del campus, ubicado a cierta distancia del escenario donde Kirk debatía con el público asistente.

“Sabemos que se disparó desde la azotea del Centro Losee”, declaró la universidad en un comunicado. “Parece que alguien estaba en la azotea de ese edificio o en algún lugar del interior”.

Tras el suceso, agentes armados caminaron por el vecindario que rodea el campus, tocando puertas y pidiendo información sobre el atacante.

También se vio a agentes mirando una foto en sus teléfonos y mostrándola a la gente para ver si reconocían a una persona de interés.

La oficina del FBI en Salt Lake City publicó un formulario en su sitio web donde se puede reportar información sobre el asesinato de Kirk.

¿Qué se sabe del motivo del atacante para asesinar a Charlie Kirk?

Aunque no se ha revelado el posible motivo, las circunstancias del tiroteo alimentaron el temor a que formase parte de un repunte de la violencia política que ha atravesado el espectro político estadounidense.

El gobernador de Utah no dudó al calificarlo de “asesinato político”.

El más conocido de estos actos, sin embargo, fue el intento de asesinato de Trump mientras participaba en un mitin de campaña en Pensilvania el año pasado.

¿Cómo era el evento en el que estaba participando Kirk y por qué había causado polémica en la universidad?

El evento, anunciado como la primera parada de la “Gira de regreso a EEUU" con la que quería promover su mensaje conservador en encuentros con estudiantes de hasta 15 ciudades, había generado una reacción polarizada en el campus de Utah.

Una petición online que buscaba que los administradores de la universidad prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1,000 firmas.

La semana pasada, el centro emitió un comunicado citando los derechos contemplados en la Primera Enmienda constitucional y afirmando su “compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo”.

La semana pasada, Kirk publicó en X imágenes de recortes de noticias que mostraban que su visita a universidades de Utah estaba generando controversia, acompañado del texto “¿Qué está pasando en Utah?”.

¿Qué dijeron Trump y otros políticos tras el asesinato de Charlie Kirk?

Su muerte fue anunciada en redes sociales por Trump, quien recordó a Kirk como alguien “grande, e incluso legendario”.

“Nadie entendía ni conocía mejor el corazón de la juventud en EEUU mejor que Charlie”, escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

El hijo mayor del mandatario, Donald Trump Jr. —de quien Kirk fue asistente personal durante la campaña electoral a la Casa Blanca— lo definió "como un hermano pequeño" y una "verdadera inspiración".

Kirk "cambió el rumbo de esta nación" porque "no cabe duda de que el trabajo y la voz de Charlie ayudaron a mi padre a ganar la presidencia", publicó en redes sociales. “Era un poderoso mensajero de la verdad, y la gente la escuchaba. Eso fue lo que lo convirtió en un blanco”.

El tiroteo provocó una rápida condena bipartidista, con funcionarios demócratas uniéndose a Trump —quien ordenó que las banderas ondearan a media asta y emitió una proclamación presidencial— y aliados republicanos de Kirk para denunciar la violencia.

“El ataque a Charlie Kirk es repugnante, vil y censurable”, declaró el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien en marzo pasado recibió a Kirk en su pódcast.

“El asesinato de Charlie Kirk me rompe el corazón. Mis más profundas condolencias a su esposa, sus dos hijos pequeños y amigos”, dijo Gabrielle Giffords, la excongresista demócrata herida en un tiroteo en 2011 en su distrito de Arizona.

¿Quién era Charlie Kirk y cuál era su relación con Trump?

Kirk fundó Turning Point cuando tenía 18 años en los suburbios de Chicago en 2012.

Junto a William Montgomery, un activista del movimiento de derechas Tea Party, Kirk fundó la organización para hacer campaña en los campus universitarios a favor de los impuestos bajos y las limitaciones al gobierno. Sin embargo, no tuvo un éxito inmediato.

Pero el entusiasmo de Kirk por confrontar a los liberales en el ámbito académico llegó finalmente a un conjunto influyente de financiadores conservadores.

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point respaldó con entusiasmo a Trump cuando se aseguró la nominación republicana en 2016.

Pronto, Kirk llegó a ser una presencia habitual en la televisión por cable, donde se implicó en las guerras culturales y elogió al entonces presidente. Trump y su hijo fueron igual de efusivos y a menudo participaban en las conferencias de Turning Point.

El joven estaba casado con Erika Kirk, con quien tuvo dos niños. También era el anfitrión del podcast The Charlie Kirk Show, un espacio de opinión de tendencia conservadora.

En 2023, tras un tiroteo masivo en Tennessee, Kirk declaró que las muertes de ciudadanos por armas de fuego “valen la pena” para preservar los derechos de la Segunda Enmienda a portarlas.

